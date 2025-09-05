VELIKE GUŽVE NA GRANICI: Kamioni čekaju po 6 sati, magla i radovi usporili saobraćaj širom Srbije
Magla usporava vozače
Auto-put E-70 (Dobanovci – Sremska Mitrovica) – vidljivost smanjena na oko 150 metara.
Auto-put E-75 (Batočina – Jagodina) – mestimična magla, vidljivost oko 100 metara.
Putevi Požarevac – Veliko Gradište – Golubac – Donji Milanovac – Brza Palanka – magla mestimično veoma gusta, vidljivost do 100 metara.
Auto-put Ruma – Šabac – vidljivost smanjena na 150 metara.
Vozačima se savetuje da prilagode brzinu i povećaju oprez, posebno na pravcima gde je vidljivost minimalna.
Radovi na auto-putevima i magistralama
E-75 (Bubanj Potok – Vračin) – radovi na košenju razdelnog pojasa, danas od 9 do 14 časova, sa povremenim zatvaranjem preticajne trake.
E-75 (Batočina – Velika Plana) – farbanje linija, 5. i 6. septembra, od 7 do 15 časova, zatvorena preticajna traka.
M-11 (Bubanj Potok – Lasta) – uklanjanje šiblja i drveća, danas od 9 do 15 časova, zatvorena krajnja desna traka.
E-761 (Kruševac Zapad – Koševi) – zbog radova zatvorena desna strana kolovoza, saobraćaj preusmeren dvosmerno na levu stranu, brzina ograničena na 80, 60 i 40 km/h.
E-70 (Ruma – Pećinci, ka Šidu) – rehabilitacija kolovoza, od 5. septembra zatvorene vozna i zaustavna traka 24 sata dnevno, saobraćaj se odvija preticajnom trakom uz preusmeravanje na suprotnu stranu puta.
U zoni radova postavljena je saobraćajna signalizacija.
Stanje na naplatnim rampama i granicama
Na naplatnim stanicama nema zadržavanja.
Na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu iz zemlje, zadržavanje za teretna vozila iznosi oko 360 minuta. Na ostalim prelazima nema dužih čekanja za sve kategorije vozila.
