Totalno pomračenje Meseca, poznato i kao „krvavi Mesec“, biće vidljivo iz Srbije tokom večeri sedmog septembra — ukoliko nebo bude vedro.

Potpuno pomračenje Meseca se dešava kada Zemlja prođe tačno između Sunca i Meseca u pravoj liniji. O tome zašto dobija crvenu boju i šta se sve dešava u tim trenucima govorio je Branko Simonović, astronom, za Kurir televiziju:

- To je jedna geometrijska igra položaja nebeskih tela. U ovom slučaju, kao što ste rekli, Zemlja se nalazi između Sunca i Meseca. Dakle, Mesec dolazi na suprotnu stranu u odnosu na Sunce, duž linije koja ih spaja. E, u tim okolnostima i samo tada, u mogućnosti smo da vidimo kako Mesec ulazi u zemljinu senku, dakle, pošto je Zemlja osvetljena Suncem s prednje strane, iza sebe baca kupu svoje senke, a Mesec s obzirom na svoju udaljenost prolazi kroz nju, preseca je - kaže Simonović i dodaje:

Foto: Kurir Televizija

- U tim okolnostima Mesec biva pomrečen. Tok pomrečenja zapravo je nešto složenijI. Ne mogu usmeno da dočaram. Mesec će prvo proći kroz zemljinu polu-senku, to se skoro pa i ne primećuje. Ali, pošto prođe kroz zemljinu polu-senku, dolazi u dodir sa kupom zemljine senke. Tada počinje potpuno pomrečenje Meseca. Kada se načne pomračenje, vidimo Mesec koji je taman i zagasito crven. Zašto je to tako? Pa zato što se deo svetlosti od Sunca, koja prolazi kroz zemljinu atmosferu savije.

Simović ističe da će se veći deo pomračenja odvijati jako nisko na nebu, pa tako neće biti pogodno za posmatranje:

- Što se Srbije tiče, Mesec će izaći u 19 časova, već će biti do pola pomrečen. Izlazi već do pola pomračen, u 19.30 ulazi potpuno u zemljinu senku, ali to će biti na svega 5 stepeni iznad horizonta. Vrhunac pomračenja biće u 20h i 10 minuta, kada će biti na svega 12 stepeni iznad horizonta. Kraj pomračenja se očekuje u 22:54.

