U jednom beogradskom vrtiću, pojavila se šuga među decom. O tome kako se ona reflektuje, koliko je zarazna, i da li se teško leči, objasnila je Aleksandra Radosavljević dermatovenerolog za Kurir televiziju:

- Šuga uglavnom inicijalno izaziva svrab. Najčešće se to javlja u regiji ispod pupka, sa zadnje strane leđa i dole lumbalno i dešava se na regijama doručija i oko regija prstiju. Taj svrab je toliko intenzivan da najčešće natera pacijente da odmah dođu na pregled. Da li se šuga lako prenosi ili ne je pitanje od milion dolara. Neke porodice bi verovatno rekle da, gde su se svi zarazili, ali imamo i one fenomene gde jedan supružnik dobije šugu, drugi ne, ili jedno dete ima, drugo ne, ali najčešće se javlja u naletima u smislu da se cela porodica ili ceo kolektiv zarazi.

Foto: Kurir Televizija

Radosavljević objašnjava da li se šuga teško leči, te kako to izgleda kod dece:

- Srećom, šuga samo po sebi ne izaziva nikakve druge zdravstvene probleme, osim toga što za početak inicijalno vrlo jako nervira pacijenta, a s druge strane lečenje nije toliko komplikovano koliko traje. Znači, najčešće ga ponavljamo jedne nedelje pa i druge, što znači da to već oduzima nekih 14 dana života, a nekad može i prolongirano da bude - kaže Radosavljević i dodaje:

- Drugo, šuga samo po sebi daje i te sekvele, odnosno posledice, koje takođe moramo lečiti. Higijena je jedan vid prevencije. Znači samo higijena i samo adekvatno držanje, pogotovo u onim prostorima gde borave deca, gde je kolektiv. Konkretno, imali smo puno slučajeva iz zatvora i tako nekih veoma većih kolektiva. Pogotovo apelujem na ljude koji naravno odlaze u unutrašnjost Srbije i putuju da vode računa gde spavaju i kakva je higijena tih objekata jer i tu mogu da se zaraze.

