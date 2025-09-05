Slušaj vest

Egipat je jedna od najtraženijih destinacija za letovanje, zahvaljujući svojoj bogatoj istoriji, veličanstvenim spomenicima i prelepim obalama Crvenog mora. Pored kulturnih dragulja, ono što privlači na hiljade turista svake godine jesu rajske plaže, toplo more i odlična ponuda hotela sa all inclusive uslugom, koji omogućavaju potpuni odmor i uživanje.

Marsa Alam , sve popularnija destinacija na obali Crvenog mora, poznata je po kristalno čistoj vodi, dugim plažama i jedinstvenim koralnim grebenima. Ovo je idealno mesto za ljubitelje ronjenja i snorkelinga, ali i za sve one koji žele miran odmor daleko od gužve. Zahvaljujući modernim hotelima i prirodnim lepotama, Marsa Alam postaje nezaobilazna tačka za turiste iz celog sveta.

Foto: Promo

U srcu Marsa Alama nalazi se Malikia Resort Abu Dabbab 5★ , hotel poznat po odličnoj lokaciji i čuvenoj plaži, a gostima nudi savršen spoj udobnog smeštaja, bogate gastronomske ponude i mogućnosti za istraživanje fascinantnog podvodnog sveta.

Malikia Resort Abu Dabbab 5★ se nalazi na prelepoj plaži Abu Dabbab, jednoj od najpoznatijih u Marsa Alamu, koja se izdvaja bajkovitim koralnim grebenima i bogatim podvodnim svetom. Plaža je zaštićena kao Nacionalni park zbog retkih morskih vrsta koje ovde obitavaju, što je čini pravim rajem za ljubitelje ronjenja i snorkelinga.

Foto: Promo

Malikia Resort Abu Dabbab 5★ raspolaže sa 358 smeštajnih jedinica i pruža raznovrsne sportske i zabavne sadržaje, zahvaljujući čemu je idealan kako za aktivan odmor, tako i za opuštanje uz jedinstvenu prirodu Crvenog mora.

Foto: Promo

Hotel raspolaže prostranom peščanom plažom na kojoj su ležaljke, suncobrani i peškiri dostupni besplatno za goste. Manji deo plaže prekriven je koralnim grebenom, omiljenim među ljubiteljima podvodnog sveta, dok je veći deo uređen kao prijatna kupališna zona sa plitkom vodom. Za lakši ulazak u dublji deo mora gostima je na raspolaganju ponton dužine oko 300 metara.

Usluga u hotelu je All Inclusive i obuhvata doručak, ručak i večeru po principu samoposluživanja, sa bogatim izborom jela prema hotelskim pravilima. U okviru koncepta gosti mogu uživati i u užinama, kao i u lokalnim alkoholnim i bezalkoholnim pićima tokom dana.

Foto: Promo

Malikia Resort Abu Dabbab 5★ nudi bogat izbor sportskih i rekreativnih sadržaja. Na raspolaganju su 3 bazena, od kojih se dečiji bazen greje tokom zime, kao i aqua park sa 3 tobogana za odrasle i 4 za decu. Ljubitelji sporta mogu uživati u odbojci na plaži, fudbalu, košarci i padel tenisu, dok je gostima dostupan i teniski teren (uz doplatu za osvetljenje). Besplatan Wi-Fi internet dostupan je u lobiju hotela.

Za najmlađe goste hotel nudi dečiji bazen, lepo uređeno igralište i mini klub, gde deca mogu uživati u zabavnim i kreativnim aktivnostima.

Foto: Promo

Malikia Resort Abu Dabbab 5★ se nalazi u mestu Marsa Alam, na samoj obali Crvenog mora, u neposrednoj blizini poznate plaže Abu Dabbab. Od aerodroma Marsa Alam udaljen je oko 34 km, dok je aerodrom u Hurgadi smešten na približno 243 km.

Foto: Promo

Za online rezervacije putem 1 A Travel Green sajta, za paket aranžmane za Tursku, Egipat, Tunis i Siciliju, odobravamo popust u iznosu od 20 evra po odrasloj osobi.

Foto: Promo





Turistička agencija 1 A Travel Green u svojoj ponudi ima i direktan čarter let iz Niša za Tunis (aerodrom u Monastiru), sa redovnim polaskom subotom.



Za sve informacije i eventualne nedumice, tu je call centar – 011/655 78 00, gde vam je na raspolaganju ljubazno osoblje agencije.