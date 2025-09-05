Slušaj vest

Jedna porodica iz Srbije doživela je pravu dramu na letovanju u Grčkoj. Umesto da uživa u moru i talasima, dečaku Luki iznenada je puklo slepo crevo.Bolovi su bili nepodnošljivi, a roditelji, uplašeni i očajni, morali su u trenu da reaguju.

Lekari u Grčkoj su bili izuzetno profesionalni, a majka je svoju zahvalnost izrazila na Fejsbuk grupi "Nikana.gr".

- Želim da Vam prenesem naše iskustvo iz Papageorgiou Hospital u Solunu. Prvo želim da se zahvalim doktorki Elina Thomaidou koja ima svoju ordinaciju u Nea Kalikratiji na detaljnom pregledu mog sina Luke, i odmah ustanovljenom stanju da je u pitanju upala ili pucanje slepog creva. Hvala na svemu i savetu da ne idemo za Srbiju nego što pre u bolnicu u Solun.

Umesto povratka kući, porodica je poslušala savet lekarke i hitno otišla u bolnicu u Solunu. Doktor koji ih je primio na hitnoj u bolnici Papageorgiou takođe ih je savetovao da ostanu jer je situacija bila alarmantna. Rekli su joj da će dete dobiti svu moguću pomoć.

- Smeštaju nas na odeljenje pedijatrije i ubrzo ga operišu. Stanje mog deteta je bilo baš teško i morali smo da ostanemo devet dana u bolnici - kaže ona.

U tim teškim trenucima, svaka pažnja i ljubaznost osoblja značila je mnogo:

- Zahvaljujem svim hirurzima koji su učestvovali u operaciji Luke, svim doktorima koji su učestvovali u post oporavku, medicinskim sestrama na odeljenju pedijatrije. Želim da pohvalim samu bolnicu koja je veoma čista i sterilna. Imate sve od toalet papira, sapuna za ruke, sredstva za dezinfekciju. U svaki toalet u koji sam ušla bio je čist. Posteljina je bila menjana svaka dva dana. Svi su bili veoma ljubazni, niko nije bio nervozan niti bezobrazan nijednog trenutka. Posebna zahvalnost ide doktorki Demiri sa dečije pedijatrije koja je operisala Luku.

Na kraju, poruka svim roditeljima dolazi iz srca:

- Želim da poručim svim roditeljima da ako vam ne daj Bože zatreba nekada nešto nemojte razmišljati da li da odete u Papageorgiou Hospital u Solunu. Voli vas i pozdravlja Luka L. iz Beograda - zaključila je ona.

Ovaj slučaj još jednom je podsetio na važnost putnog zdravstvenog osiguranja koje pokriva lečenje iznenadne bolesti ili nezgode u inostranstvu.

Kad se pogleda koliko znači - nije skupo.

Kako je Kurir pisao, polisa za 11 dana u Grčkoj (10 noćenja i jedan dan u putu) preko privatnih osiguravajućih kuća, u zavisnosti od paketa, košta od 1.740 do oko 4.500 dinara za osiguranje do 30.000 evra, dok osiguranje do 40.000 evra staje od 1.900 do 5.500 dinara.

Osiguravajuće kuće imaju i porodične popuste, pa tako za limit do 30.000 evra za dvoje dece i dvoje odraslih košta od 4.200 do 9.500 dinara, a limit do 40.000 evra od 5.100 do 11.000 dinara, u zavisnosti od osiguravača i paketa.