"Njegove zavrzlame se dobro razbiraju" Ovako Piroćanci bodre Karija Pešića i orlove! Ostalo im je da sprčkaju medalju
Košarkaška reprezentacija Srbije u osmini finala Evropskog prvenstva igraće u subotu protiv Finske. Piroćanci su srcem uz igrače i posebno ponosni na to što se u stručnom štabu nalaze njihovi sugrađani - selektor Svetislav Pešić, Oliver Kostić i Mihajlo Mitić.
Od Omladinskog stadiona u Pirotu gde je 60-tih godina prošlog veka sticao prve košarkaške veštine - preko Beograda i Sarajeva do Nemačke, Španije, Italije - Svetislav Kari Pešić postavljao je standarde predvodeći uspešne timove.Postao je jedan od najtrofejnijih Evropskih trenera i član FIBA kuće slavnih. Ovih dana zajedno sa našim „orlovima" sanja novi san, a Piroćanci ga u tome zdušno podržavaju.
- Ove njegove zavrzlame i jezičke zezalice su veoma interesantne, ali mislim da se dobro "razbiraju" jer ima dobre rezultate - kaže Milan Paunović.
Tri Piroćanca u timu
Marko Spasić, trener KK Pirot ističe:
- Imamo tri Piroćanca. Pored Karija, imamo i Olivera Kostića i Mihajla Mitića. Mi smo grad koji treba da bude ponosan na taj stručni štab. I verujem i da ćemo protiv Finske i još 4 pobede nam trebaju do zlatne medalje, što da ne…
- Igra naših košarkaša je veoma dobra i pod vođstvom Karija Pešića to se uopšte ne dovodi u sumnju. A sinoć nismo imali sreće, malo nam je falilo da dobijemo Tursku, odlična utakmica sa puno preokreta - smatra Uglješa Radulović, iz KK Pirot.
- Pronaći balans između skromnosti i samopouzdanja - i nikada ne potceniti protivnika - recept je za svetski uspeh Svetislava Pešića.
- Najvažnija stvar i u sportu i u životu je komunikacija i način kako respektuješ onog preko puta - ne samo zbog toga što je on vrhunski sportista, ili što je najbolji na svetu - ili nije najbolji na svetu, za mene su svi isti. I ja sam zato rekao ono „Svi za jednog-jedan za svi", jer bez toga ne postoji ništa u životu - pa ni sportski uspeh - naglasio je Svetislav Kari Pešić, selektor košarkaške reprezentacije Srbije, u avgustu 2024.
Pred našim košarkašima i selektorom Pešićem su novi izazovi. Uz parolu „Svi za jednog - jedan za svi", ostalo im je da odigraju još utakmica, da "sprčkaju" neku medalju - pa makar i zlatnu.A mi ćemo ih dočekati kako je red - uz kačkavalj, peglanu i jagnje - koje mora da bude iz Pirot.
Kurir.rs/ RTS