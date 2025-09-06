Kako Piroćanci bodre Svetislava Pešića i naš tim na Eurobasketu

Košarkaška reprezentacija Srbije u osmini finala Evropskog prvenstva igraće u subotu protiv Finske. Piroćanci su srcem uz igrače i posebno ponosni na to što se u stručnom štabu nalaze njihovi sugrađani - selektor Svetislav Pešić, Oliver Kostić i Mihajlo Mitić.

Od Omladinskog stadiona u Pirotu gde je 60-tih godina prošlog veka sticao prve košarkaške veštine - preko Beograda i Sarajeva do Nemačke, Španije, Italije - Svetislav Kari Pešić postavljao je standarde predvodeći uspešne timove.Postao je jedan od najtrofejnijih Evropskih trenera i član FIBA kuće slavnih. Ovih dana zajedno sa našim „orlovima" sanja novi san, a Piroćanci ga u tome zdušno podržavaju.

- Ove njegove zavrzlame i jezičke zezalice su veoma interesantne, ali mislim da se dobro "razbiraju" jer ima dobre rezultate - kaže Milan Paunović.

Odnos Svetislava Pešića i Nikole Jokića Foto: Eibner-Pressefoto/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia

Tri Piroćanca u timu

Marko Spasić, trener KK Pirot ističe:

- Imamo tri Piroćanca. Pored Karija, imamo i Olivera Kostića i Mihajla Mitića. Mi smo grad koji treba da bude ponosan na taj stručni štab. I verujem i da ćemo protiv Finske i još 4 pobede nam trebaju do zlatne medalje, što da ne…

- Igra naših košarkaša je veoma dobra i pod vođstvom Karija Pešića to se uopšte ne dovodi u sumnju. A sinoć nismo imali sreće, malo nam je falilo da dobijemo Tursku, odlična utakmica sa puno preokreta - smatra Uglješa Radulović, iz KK Pirot.

- Pronaći balans između skromnosti i samopouzdanja - i nikada ne potceniti protivnika - recept je za svetski uspeh Svetislava Pešića.

Recept Svetislava Pešića za svetski uspeh Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

- Najvažnija stvar i u sportu i u životu je komunikacija i način kako respektuješ onog preko puta - ne samo zbog toga što je on vrhunski sportista, ili što je najbolji na svetu - ili nije najbolji na svetu, za mene su svi isti. I ja sam zato rekao ono „Svi za jednog-jedan za svi", jer bez toga ne postoji ništa u životu - pa ni sportski uspeh - naglasio je Svetislav Kari Pešić, selektor košarkaške reprezentacije Srbije, u avgustu 2024.