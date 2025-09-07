Slušaj vest

Počela je nova školska godina, a sa tim se ponovo aktuelizuje pitanje bezbednosti u školama i vrtićima. Srbija se još oporavlja od tragedije u "Ribnikaru" 2023. godine i paralelno s tim unapređuje sistem bezbednosti i zaštitu učenika u osnovnim školama, ali i dece u beogradskim vrtićima.

Bezbednost u školama i školskim dvorištima mora biti po principu od ulaza u školu do đačke klupe. Naročito je bitna zaštita školskog dvorišta, pa je zbog toga grad Beograd uveo video-nadzor koji koristi veštačku inteligenciju za analizu u većini osnovnih škola u Beogradu, kako bi se povećala bezbednost učenika! Plan je i da sve osnovne škole i vrtići u Beogradu uskoro budu pokriveni ovom vrstom pametnih kamera.

Biljana Šahrimanjan Obradović, istraživačica iz Centra za strateške analize, kaže da roditelji s pravom očekuju da su im deca u školi bezbedna!

- Mi, kao društvo, još se nismo oporavili od tragedije koja se dogodila pre dve godine u OŠ "Vladislav Ribnikar". Počeli smo kao društvo da se budimo i da shvatamo da bezbednost mora da bude u školama od ulaza u školu do đačke klupe. Važna je bezbednost u školskim dvorištima uz pomoć pametnih kamera, gde je ceo krug zaštićen. To je važno i za profesore i za decu, nekada se kasno reaguje, a sa postavljenim pametnim kamerama u datom trenutku se, uz pomoć softvera, analizira šta se dešava. Pametni softveri prepoznaju pretnju, ali najvažnije je da se taj sistem unapređuje, a profesori imaju mogućnost da prijave ono što se dešava - kaže Biljana Šahrimanjan Obradović koja je upoznata s ovim projektom.

Snimci se čuvaju 30 dana

Postoji nekoliko vrsti pretnji u školama i školskim dvorištima, od kojih su najopasnije fizičke pretnje koje se često kasno uoče. Zato služe softveri da uoče agresivno ponašanje, posedovanje opasnih predmeta, kamenja ili vatrenog oružja, a pametni video-nadzor prepoznaje i alarmira najbliže stanice obezbeđenja i onda se dalje obaveštava policija.

Ono što je bitno jeste da sve te softvere rade IT stručnjaci iz Srbije i sve baze će se pohranjivati u skladu sa zakonom. To je jako važno, jer mnoge ljude brine gde će se skladištiti podaci sa kamera. Ti podaci će biti u Srbiji, što je dobro. Snimci sa kamera će se čuvati samo 30 dana, a potom uništavati, osim onih gde je snimljeno nasilje ili nešto sporno.

Softver prepoznaje agresivno ponašanje Prednost ovih softvera najbolje se uočava u slučajevima gde neki učenik pokazuje agresivno ponašanje iz dana u dan i iz nedelje u nedelju. Softver je napredan da prepozna agresivno ponašanje, agresivne korake i to će biti prijavljeno. - Videli smo na primeru masovnog ubice u Beogradu da niko nije primetio da se čudno ponaša. Profesori u školama nisu uvek obučeni da prepoznaju takve stvari i pretnje. Kada se završi aplikacija povezana s ovim programom, profesori u školama će u svakom trenutku moći da prijave ako primete da se nešto dešava među đacima. To je ključna stvar koju nismo mogli ni da zamislimo pre pet godina da će doći - napominje Biljana Šahrimanjan Obradović.

- Sa druge strane, svaki incident koji se dogodi biće dobar za ljude koji se bave ovim slučajevima, da vide koji su to incidenti, za šta su sposobni mladi ljudi. Jedna takva baza je korisna za pregled pretnji. Moram da pohvalim IT stručnjake jer su mnogo radili kako bi uradil ovakav projekat u Beogradu. Ti mladi stručnjaci su se usavršavali u SAD i EU i na osnovu svog znanja napravili jedan takav softver. Nadam se da ćemo i mi iz Srbije steći svetsku slavu kada taj softver zaživi kod nas i da će se implementirati u zemljama EU. To bi nam bio znak da smo mi uspeli da podignemo bezbednost naše dece na jako visok nivo - dodaje Biljana Šahrimanjan Obradović.

Jedna od ključnih stvari ovog projekat nije samo bezbednost dece, odnosno da li će da izbije svađa ili tuča, već je važno i zbog ljudi koji decu zloupotrebljavaju da im prodaju narkotike! Kamere koje su uvezane sa veštačkom inteligencijom mogu da detektuju da se u grupici ljudi nešto dešava. Sistem se alarmira i onda najbliža patrola, koja kruži 24 sata svaki dan, stiže na lice mesta za samo nekoliko minuta. Primer situacije je prodaja nedozvoljenih susptanci maloletnicima u školskom dvorištu.

Eksperimentalna faza uspešna

- Softver koji je povezan sa kamerama u beogradskim školama, uz pomoć veštačke inteligencije prepoznaje da li nosi neko vatreno oruzje, nož ili, na primer, palicu i odmah detektuje i alarmira najbližu policijsku patrolu. Princip je preduprediti pretnju. Profesori su koncentrisani na druge stvari, pedagozi takođe, oni ne mogu znati šta je u dvorištu, jer su na času. Jako je važno da mi vidimo i da možemo da prijavimo kako bi se zaštitili ljudski životi. Nisu samo deca ugrožena, nego i profesori i čuvari - pojašnjava Obradovićeva.