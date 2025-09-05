Slušaj vest

Nakon uspešne edukacije osoblja Službe za ortopediju Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“, koja je među prvima u Srbiji uspela da očisti listu čekanja za operaciju kuka, u Institutu je po prvi put nakon više od 20 godina zakazana i uspešno izvedena operacija ugradnje endoproteze kolena. Pacijentkinja je ima 67 godina, dolazi iz Zaječara, i bila je visokorizičan pacijent.

Radica Vidojković iz Zaječara, koja je bila visokorizična po anesteziološkim kriterijumima, već se bolje oseća nakon uspešno izvedene operacije ugradnje endoproteze kolena u Institutu za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“. Raduje se, jer će ponovo biti pokretna.

- Super se osećam, nemam nikakvih bolova, sada je sve okej. Nisam mogla da hodam uopšte, evo jutro sam malo stajala. Sutra počinje šetnja - kaže Radica Vidojković, pacijent iz Zaječara

Ovaj zahvat je prvi put izveden u Institutu nakon više od dve decenije, zahvaljujući prethodnom iskustvu tima sa operacijama kuka i intenzivnoj edukaciji osoblja Službe za ortopediju.

- Služba za ortopediju Instituta za lečenje i rehabilitaciju Niška Banja Niš je jedna od prvih službi koja je u Republici Srbiji očistila liste čekanja za ugradnju endoproteze koleno. Zato smo dobili malo i na vremenu da se osoblje adekvatno edukuje, s tim što moram nešto da istaknem, jako je važno. Osoblje je često van radnog vremena uzimalo godišnje odmore ili koristilo vikende da bi se edukovalo, onako potpuno jedan altruistički pristup bez bilo kakve nadoknade, uspeli su svojim ličnim angažovanjem, ja sam im nešto malo pomogao, da ostvare ovu njihovu dugogodišnju želju da ponovo, sem operacije kuka, rade operaciju kolena - ispričao je dr Milan Lazarević, direktor Instituta “Niška Banja”.

Pacijentkinja je spadala u visokorizičnu grupu zbog oslabljenog rada srca.

- Operacija kolena je zahtevna operacija, zahteva adekvatnu pripremu, zahteva dosta instrumenta i spada u velike operacije. Operacije koje su sa anesteziološke strane gledano bolne i gde u postoperativnom toku može da dođe do značajnog gubitka krvi - rekao je Bratislav Branković, anesteziolog.

Operacija ugradnje endoproteze kolena je hirurški zahvat kojim se obnavlja funkcija oštećenog zgloba i smanjuje bol, omogućavajući pacijentima veću pokretljivost i bolji kvalitet života. Uvođenjem ovog zahvata, Institut „Niška Banja“ rasterećuje liste čekanja u drugim zdravstvenim ustanovama i omogućava pacijentima bržu i kvalitetniju negu.

