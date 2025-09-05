Slušaj vest

Marko Čubrilo objavio je novu prognozu, najavio tople dane i temperature do 33 stepena, a otkrio je i kada možemo da očekujemo ozbiljnije zahlađenje sa kišom.

U Srbiji će danas biti toplo, sa maksimalnim temperaturama od 27 do 33 stepena. Retki lokalni pljuskovi mogući su tokom dana širom zapadnog i severnog regiona, kao posledica oslabljenog hladnog fronta.

Kako je objavio Čubrilo, za vikend, ciklon na visokoj visini donosi Poljskoj manju količinu osvežavajućeg vazduha, što će Srbiji doneti nestabilnije vreme. Osveženje će se najviše osećati na zapadu, uz slab do umeren severozapadni vetar. Dnevne temperature kretaće se od 23 na zapadu do oko 31 na istoku i jugu zemlje.

Od ovog datuma zahlađenje

Posle 8. septembra biće relativno toplo, a nakon 10. septembra lokalni pljuskovi biće češći. Ipak, temperature će ostati iznad proseka, sa vrednostima od 26 do 32 stepena. Za ozbiljnije hlađenje sa kišom, treba čekati tek nakon 16. septembra.