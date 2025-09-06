Ostrvo Vido nekada je bio simbol stradanja, danas je mesto uživanja

Slušaj vest

Ostrvo Vido kod Krfa nekada je bilo ostrvo tuge, patnje i stradanja, a danas mesto gde se kupaju i sunčaju turisti. Na ovom malom ostrvu, koje je u Prvom svetskom ratu postalo bolnica i grobnica za hiljade iscrpljenih srpskih vojnika, danas se mogu videti peškiri na plaži, ležaljke, brčkanje, bezbrižno veselje.

To se vidi i na fotografiji koju je na Fejsbuk grupi "Grčka info" objavio jedan Strajin.

Ostrvo Vido nekada je bio simbol stradanja, danas je mesto uživanja Foto: Fejsbuk Printscreen/Grcka info

- Celo ostrvo je grobnica naših predaka, a deca se organizovano kupaju i sunčaju na kostima naših predaka. Tu ima i stranih turista. Ali najstrašnije je što se i naši Srbi tu kupaju - napisao je on.

"Bolno! Oprostite časni preci", pisali su ljudi u komentarima.

Nekoliko hiljada naših vojnika je sahranjeno na ostrvu Vido Foto: Screenshot

Komentari su se nizali, gotovo u istom tonu: "Strašno!", "Nekada je to bilo zabranjeno!", "Zar ne može ovo da se prijavi?".

Za mnoge je sama pomisao na kupanje na Vidu neprihvatljiva, jer znaju šta to ostrvo znači.

Strajin je u postu naveo i da je srpska zastava okrenuta naopačke, ali su ga ljudi ispravili objasnivši da je tu zbog spomenika ruskoj vojsci dok je srpska spomen kosturnica malo dalje niz obalu.

Foto: Shutterstock, Spc, Profimedia

Ostrvo bola i "plava grobnica"

U zimu 1915/16, nakon povlačenja preko Albanije, više od 240.000 srpskih vojnika i civila stiglo je na Krf. Oslabljeni glađu, bolestima i iscrpljenošću, mnogi nisu izdržali ni dolazak do obala spasa. Najteže bolesni prevoženi su na Vido, gde je postavljeno improvizovano prihvatilište i bolnica.

Međutim, lekova i hrane nije bilo dovoljno. Na hiljade mladih vojnika, od kojih su neki bili tek dečaci, preminulo je na Vidu. Samo na ostrvu sahranjeno je više od 5.000 njih, a kako nije bilo mesta za groblja, mnoga tela spuštana su u more između Vida i Krfa. To mesto srpski narod zauvek je zapamtio kao "plavu grobnicu".

U znak sećanja, 1938. godine podignuta je spomen-kosturnica, u kojoj se danas nalaze posmrtni ostaci 1.232 srpskih junaka. Na ostrvu se i dalje oseća tišina i težina istorije, a more koje ga okružuje za Srbe je sveto, jer krije hiljade kostiju njihovih predaka.

Zaborav ili nepoštovanje

I 2020. ljudi apelovali da se ovde ne kupa Foto: Screenshot

Upravo zato, prizori kupanja i sunčanja na Vidu mnoge pogađaju. Mnogi smatraju da bi se trebalo naći neko sistemsko rešenje da se ovo ostrvo zaštiti od skrnavljenja dok drugi upozoravaju da mlade generacije sve manje znaju o istoriji i žrtvi koju je Srbija podnela u Prvom svetskom ratu.