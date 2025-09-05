Na svu sreću nema povređenih jer u trenutku obrušavanja nije bilo prolaznika
Društvo
Mermerna ploča pala sa zgrade u centru Čačka: Policija ogradila prostor FOTO
Slušaj vest
Čačak - Tokom noći u strogom centru Čačka došlo je do incidenta kada je sa poslovne zgrade na trotoar pala mermerna ploča. U ovom incidentu, na svu sreću nema povređenih lica jer u trenutku obrušavanja nije bilo nikog od prolaznika.
- Nije nam svejedno kad smo jutros to videli. Da je nekog udarila ta ploča sa visine kad je pala. pitanje je šta bi bilo - kaže za RINU Čačanka koju smo jutros zatekli na licu mesta.
Pala mermerna ploča sa zgrade u Čačku Foto: RINA
Vidi galeriju
Ubrzo nakon prijave, policija je izašla na teren i obezbedila prostor. Na licu mesta istaknuta je tabla upozorenja.
Trenutno je područje obeleženo i zatvoreno za prolaznike, dok su u toku radovi na sanaciji.
Kurir.rs/ RINA
Reaguj
Komentariši