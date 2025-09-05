Slušaj vest

Najavljeno je iseljenje porodice u Rumi, sa bebom i dvoje maloletne dece. Uglješa Grgur, narodni poslanik u Skupštini Srbije i predsednik Pokreta za pravdu i istinu "Grgur", izjavio je za Kurir da će sa svojim saradnicima pomoći ovoj porodici.

Sa lica mesta izveštavao je novinar Kurira Pavle Ivković:

- Izvršitelji žele da isele porodicu sa troje maloletne dece, od kojih je jedna beba od osam meseci. Upravo sada ispred porodične kuće se dešava prava drama, 40 policajaca je stiglo i čekaju se izvršitelji - kaže Ivković.

Danijel, vlasnik kuće rekao je za Kurir:

- Ja ne znam šta se dešava, zakazali su izvršenje da me isele iz kuće nezakonitom odlukom suda. Ovo je neverovatno, kao da sam najveći kriminalac u Rumi. Nejasno mi je sve ovo.

Veliki broj prijatelja porodice okupilo se kako bi pružili podršku porodici, a na licu mesta je bio i Uglješa Grgur koji je rekao:

- Juče je Vlada donela zakon koji ide prema Skupštini da ne sme da se iseljava porodica do 60 kvadrata. Ova kuća ima oko 50 kvadrata stambenog prostora. Poslao sam ministru Vujiću poruku, a molim i putem uključenja uživo da ministar Dačić povuče policiju, da ministar Vujić obavesti izvršiteljku da ne rade krivična dela. Ovde se radi o falsifikatu, u dispozituri presude je napravljen falsifikat. Ovde je beba od osam meseci i dvoje dece od 7 i 10 godina. Molim ministra Dačića da automatski povuče policiju odavde - kaže Grgur.

Danijel, vlasnik kuće Foto: Kurir Televizija

On dodaje da je komandir policije pretio i zastrašivao okupljene prijatelje koji su došli da podrže porodicu:

- Došli su sa pancirima ovde, ja ne znam šta će im panciri, čega se plaše, inspektori su bili oko kuće od jutros. Ne znam šta se ovo radi. Molim državu da odmah reaguje istog sekunda i komandira policije iz Rume odmah pozove na odgovornost, prekršio je sve zakone, i krivični zakon i zakon o policiji. Ne može on da preti građanima, ko je on da preti narodu Srbije? Časnim i poštenim ljudima, izbacuju mu se deca, ovo je sin poginulog u Oluji. Komesarijat je napravio ovu kuću koju hoće da otmu. Šta policija hoće? Oni ne mogu ovde da uđu danas - kaže Grgur.

Danijel kaže da je kontaktirao sa Komesarijatom za izbeglice:

- Ljudima ništa nije jasno, rekli su da će svi doći. Žena koja je bila na dodeli kuće kaže da to nije moguće, ja sam im rekao da je u Rumi sve moguće - kaže Danijel.

Tenzije porasle, izvršiteljka nije uspela da uđe u kuću

U drugom uključenju, oko 30 minuta kasnije, Pavle Ivković je naveo:

- Situacija je krajnje kritična jer tenzije rastu. Sudska izvršiteljka je došla ovde ispred kuće, pokušala da uđe i nije uspela. Pašila je ljude i tražila im legitimacije, na šta apsolutno nema prava. Onda je pozvala narodnog poslanika Uglješu Grgura prstom, na šta joj je on rekao da ne može da ga zove kao psa. Kada je videla našu ekipu tražila je da dođemo i kažemo ko smo, što mi u ovoj situaciji nećemo uraditi - kaže Ivković.

Grgur kaže da su izvršitelji prekršili zakon:

- Prilazila je slobodnim građanima da traži lične karte. Građane mogu da legitimišu smao ovlašćena lica MUP-a Republike Srbije. Narodnog poslanika je zvala prstom, ponizila je sve narodne poslanike Skupštine Srbije. Nije ponizila mene, nego narod Srbije. Posle je novinare napala i tražila da se legitimišete. To je bezobrazluk, narod mora da zna kako se ponašala. U pitanju je beba, ona nema milosti - kaže Grgur.

Foto: Kurir Televizija

Grgur kaže da izvršenje ne može da se sprovede, a da izvršiteljka vrši teror.

- Nema potrebe za ovolikom policijom ovo su moji drugari, došli su ovde da me podrže - kaže Danijel.

Danijel kaže da ukoliko dođu ponovo za 7 dana kao što su najavili, ispred kuće neće biti 30 već 330 ljudi.

- Ja ću pozvati narod Srbije, ako se ova izvršiteljka više ikada bude pojavila na hiljade ljudi će doći, pa nek šalju policiju. Ako izvršiteljka treba da komanduje našom policijom i ako zamenica komandira ili komandir zove ove ljude i preti im da će da ih hapsi, da ne smeju da budu ovde, to je sramota. Narodna policija ne sme to da radi - kaže Grgur.

Okupljeni prijatleji porodice kažu da se neće legitimisati ljudima koji nisu nadležni za to.

