Uvek će se čuti oni koji glasno najavljuju krizu - jer će jednom, neminovno, biti u pravu. Krize se, naposletku, s vremena na vrijeme zaista i dese. Zbog toga nije iznenađujuće što se tzv. večni pesimisti često zanemaruju na Vol Stritu (Wall Street).

Ipak, postoji i drugačija vrsta pesimista - oni koje tržište pažljivo sluša. Među njima je i poznati investitor Rej Dalio (Ray Dalio), superbogataš koji za sobom ima decenijska iskustva.

Oštre kritike

Dalio, koji danas ima 76 godina, vodi veliki investicijski fond Bridžvoter asosijets (Bridgewater Associates). Osnovao ga je pre tačno pola veka u trosobnom stanu u Njujorku, a kroz karijeru je prošao kroz više ekonomskih kriza nego većina njegovih kolega sa Vol Strita.

U ranijim fazama karijere, svoje ideje i teorije je zadržavao za sebe kako bi na njima profitirao. Danas, kaže, nalazi se u fazi života u kojoj želi svoje znanje podeliti s drugima. Tako je i predstavio glavne teze svoje nove knjige "Kako države bankrotiraju" na svom profilu na LinkedInu.

Dalio poručuje da se ne okreće glava od opasnosti Foto: YouTube/Bridgewater Associates

U razgovoru za list Financial Times, Dalio je izneo oštre kritike na račun ekonomske situacije u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zapadnim zemljama, uključujući i politiku američkog predsednika Donalda Trampa.

Njegovo upozorenje dobilo je dodatnu pažnju zbog nedavnih potresa na tržištu državnih obveznica. Naime, sve je veća zabrinutost među investitorima jer dugovi SAD-a, Francuske i Velike Britanije stalno rastu. Prinosi na 30-godišnje obveznice porasli su širom sveta - izuzetak je samo Švajcarska.

Za razliku od mnogih, Dalio ne upire prst isključivo u Trampa. On se oslanja na vlastitu teoriju istorije, po kojoj se države kroz vreme obogate, zaduže preko mere, a zatim propadnu - i taj ciklus se, prema njemu, stalno ponavlja. Danas, kaže, svet se nalazi na prekretnici sličnoj onoj iz 1930-ih i 1970-ih godina, i novi slom je, kako veruje, na horizontu.

Prema Daliovim rečima, zaduživanje može biti korisno - ali samo ako generiše prihode dovoljne za njegovo vraćanje. Kada to nije slučaj, ono postaje neproduktivno i opasno.

Pribegavanje populizmu

Sjedinjene Američke Države, upozorava, predstavljaju negativan primer: država godišnje prikupi oko pet milijardi dolara, od čega čak jedna milijarda odlazi samo na otplatu duga.Slične ili čak gore situacije viđamo i u Velikoj Britaniji, Francuskoj i Japanu. Prema njegovoj proceni, ove zemlje su na putu da uđu u ozbiljnu ekonomsku krizu - nešto što poredi sa "srčanim udarom", koji bi, kako predviđa, mogao nastupiti već za tri godine.

Uz sve to, Dalio naglašava da vlade, suočene s krizom, često pribegavaju populizmu - bilo da dolazi s levog ili desnog političkog spektra - što, kako upozorava, može dovesti u pitanje i samu demokratiju, navodi list Neue Zürcher Zeitung.