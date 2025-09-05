Slušaj vest

U subotu, 6. septembra 2025. od 18 sati, u organizaciji "Beogradskog maratona", biće održana trka - 10K Beograd, u dužini od deset kilometara.

To će biti i početak drugog dela trkačke sezone u Srbiji.

Šta će biti zatvoreno

Tokom realizacije manifestacije "Trka 10K Beograd 2025", od 5. septembra, od 8 sati do 6. septembra 2025. do 24 sati doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Manifestacija će se održati na trasi: Bulevar Nikole Tesle (od zone raskrsnice sa Bulevarom Mihajla Pupina) - Karađorđeva (do zone raskrsnice sa Avijatičarskim trgom) - Bulevar Nikole Tesle - Trešnjin cvet (okret na sredini ulice) - Trešnjinog cveta - Bulevar Nikole Tesle - Ušće (okret u visini TC-a "Ušće") - Bulevar Nikole Tesle - Ušće (pored Brankovog mosta) - Ušće (pored Muzeja savremene umetnosti) - Ušće (pored Parka prijateljstva) - Bulevar Nikole Tesle.

Vozila JGP-a će se za vreme održavanje manifestacije, kako se navodi na portalu "danubeogradu.rs", kretati izmenjenim trasama i to:

Linija 9A će se 6. septembra, od 16 do 21 sati, umesto ulicama Ušće i Sajmište, u smeru ka Bloku 45, kretati od Brankovog mosta ulicama: Bulevar Mihajla Pupina, Milentija Popovića i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Trgu Slavija saobraćati na svojoj redovnoj trasi;

Linija 60L će istog dana, od 16 do 21 sati, umesto ulicama Ušće i Sajmište, u smeru ka "Toplani", kretati od Brankovog mosta sledećim ulicama: Bulevar Mihajla Pupina, Milentija Popovića, Bulevar Zorana Đinđića, Vladimira Popovića, Zemunski put, Brodarskom i dalje na redovnoj trasi, dok će u suprotnom smeru saobraćati na redovnoj trasi linije 60.

Linije 15, 84, 704, 706 i 707 će saobraćati na sledeći način:

Od 5. septembra, od 8 sati do 6. septembra do 6 sati vozila će se umesto Bulevarom Nikole Tesle, u smeru ka Zemunu, kretati od Brankovog mosta na trasi: Bulevar Mihajla Pupina - Trešnjinog cveta - Bulevar Nikole Tesle i dalje na redovnim trasama, dok će u smeru ka Zelenom vencu saobraćati na svojim redovnim trasama;

6. septembra, od 6 do 16 sati, vozila će se umesto Bulevarom Nikole Tesle u oba smera kretati od Brankovog mosta na sledećoj trasi: Bulevar Mihajla Pupina - Trešnjinog cveta - Bulevar Nikole Tesle i dalje na redovnim trasama;

U intervalu od 16 do 21 sati, 6. septembra, vozila će se umesto Bulevarom Nikole Tesle u oba smera kretati od Brankovog mosta na sledećoj trasi: Bulevar Mihajla Pupina - Aleksandra Dubčeka i dalje na redovnim trasama, dok će se od 21.00 do 24.00 istog dana vozila umesto Bulevarom Nikole Tesle u oba smera kretati od Brankovog mosta na trasi: Bulevar Mihajla Pupina - Trešnjinog cveta - Bulevar Nikole Tesle i dalje na redovnim trasama.

Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti postojeća stajališta javnog prevoza.

Trka po Beogradu Foto: Beogradski Maraton

Rezultate trke priznaće Međunarodni atletski savez (IAAF) i bodovaće se u zvaničnom kalendaru svetskih uličnih trka.

U organizaciji "Beogradskog maratona", do kraja godine biće održane još dve trke: Ženska trka na Adi 5. oktobra, kao i jesenji Beogradski polumaraton, koji je na programu 23. novembra.