Nekoliko apoteka u Beogradu našle su se na meti maloletnih lopova. Poslednja u nizu dogodila se 2. septembra oko 18:30 kada su pljačkaši fizički nasrnuli na zaposlenu, zaključali je u magacinu i odneli sav novac iz kase.

Ono što je posebno važno i uznemirujuće je činjenica da su počinioci maloletna lica, deca, od kojih najstariji ima svega 14 godina. Zaposleni u apoteci navode i da je tokom jednog od napada njihova koleginica brutalno napadnuta, dve devojčice su je čupale i šutirale, dok je dečak uzimao novac iz kase.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Blažo Marković, predsednik Sindikata policije i policijskih starešina Srbije i predsednik pokreta "Novi ljudi ljudi-nova snaga Srbije", kao i Marija Milenković, psihoterapeut.

Marković: Prepušteni su ulici

Marković kaže da više ništa ne može da iznenadi, pa je podsetio i na grupu maloletnika od 12 godina koji su na Voždovcu krali automobile:

- Uvek napominjemo da socijalni radnici treba da rade svoj posao, ali oni uvek rade nešto drugo umesto da se porazgovara. Muziak za moje uši bi bila kada bi otišli i rekli maloletnicima čime da se bave, ovako su prepušteni ulici - kaže Marković.

On dodaje da deca nisu samo zaključali radnicu i ukrali novac, već i lekove jer su deca sada informisana koja kombinacija lekova je zabranjena i može im dati psihoaktivne efekte.

- Dosta uhapšenih ljudi su prilikom hapšenja imali kod sebe lekove, a uhapšeni su kao da su drogu imali kod sebe. Veći je akcenat na to i to je opasna stvar, uzeto je kako bi se dalje prodavalo - kaže Marković.

Marković kaže da niko ne stoji iza tih maloletnika, već su se oni sami organizovani i sami će naći kome će to prodati, pa podeliti novac između sebe.

Milenković: Treba kažnjavati maloletnike na drugčaije načine

Milenković kaže da moramo imati svest i da se neprestano vraćamo na porodicu i odsustvo roditelja ove dece, što ona veruje da jeste poenta ove priče.

- Svi smo zakazali. Treba da promenimo zakone, radimo i na tome da se maloletnici na druge načine kažnjavaju. To treba da bude jedan od fokusa priče, roditelji kao odgovorna lica treba da snose posledice za sve što deca rade - kaže Milenković.

Milenković kaže da se ne bavimo decom na adekvatan način, a ovo su posledice toga.

- Ribnikar je bio opomena za sve nas, da dobri učenici ne znači da su i dobri ljudi. Deci je dostupan internet i različiti sadržaji koji nisu kontrolisani. Dete koje je otuđeno i nema adekvatnu bazičnu porodicu koja je funkcionalna je meta bilo kojih predatora - kaže Milenković.

