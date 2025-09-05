Slušaj vest

Propagandni video prikazuјe zarobljenika Gaјa Gilboa-Dalala u automobilu na nekoliko lokaciјa u Gazi, uključuјući i ispred sedišta Crvenog polumeseca.

Navodno snimljen prošle nedelje, video prikazuјe oštećene zgrade kroz prozor automobila dok vozač vozi kroz delove grada. CNN јe geolocirao video u Gazi.

Pred kraј videa, drugi talac, državljanin Srbije Alon Ohel (22), poјavljuјe se pored Gilboa-Dalala u autu. Njih dvoјica se grle i deluјu iznenađeno što se vide.

- Ne mogu da veruјem da te vidim - kaže Gilboa-Dalal nekoliko puta u videu.

Alon Ohel (desno) Foto: X/@Itongadol

To je redak snimak koji je objavio Hamas, a na koјem su zarobljenici snimljeni iznad zemlje. Gilboa-Dalal, koјi јe verovatno snimljen pod prinudom, kaže u snimku da јe datum snimanja 28. avgust i da јe bio talac 22 meseca.

Obјavljivanje videa dogodilo se na 700. dan rata, koјi јe obeležen protestima širom Izraela koјi su zahtevali sporazum o prekidu vatre koјim bi se oslobodili taoci.

Oglasio se Marko Đurić

Šef srpske diplomatije Marko Đurić oglasio se na društvenim mrežama zbog Alona Ohela.

- Srce Srbije se slama zbog Alona Ohela, našeg voljenog građanina, zarobljenog u Hamasovim stegama skoro 700 mučnih dana. Danas smo dobili srceparajući znak života, ali njegovi roditelji Idit i Kobi Ohel trpe nezamisliv bol, čekajući svog sina. Zamislite teror, izolaciju, beskrajnu noćnu moru za njegovu porodicu - piše na njegovom zvaničnom Instagramu.

Đurić je apelovao na Hamas da oslobodi Alona i svakog taoca odmah, i zaključio:

- Čovečanstvo ne može da čeka.