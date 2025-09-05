Slušaj vest

Snažan zemljotres pogodio je Srbiju u popodnevnim satima.

Prema izveštajima Seizmološkog zavoda Srbije, u 14.43 časova zemljotres je registrovan u regionu mesta Sjenica.

Snaga potresa iznosila je 4,5 jedinice Rihterove skale.

Teorijski intenzitet u epicentru procenjen je na V-VI stepena Merkalijeve skale.

Zemljotresi ovakvog intenziteta mogu izazvati mala oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti.

