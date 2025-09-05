Društvo
SNAŽAN ZEMLJOTRES U SRBIJI! Treslo se tlo jačinom 4,4 Rihtera, evo gde je bio epicentar
Slušaj vest
Snažan zemljotres pogodio je Srbiju u popodnevnim satima.
Prema izveštajima Seizmološkog zavoda Srbije, u 14.43 časova zemljotres je registrovan u regionu mesta Sjenica.
Snaga potresa iznosila je 4,5 jedinice Rihterove skale.
Teorijski intenzitet u epicentru procenjen je na V-VI stepena Merkalijeve skale.
Zemljotresi ovakvog intenziteta mogu izazvati mala oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti.
Reaguj
Komentariši