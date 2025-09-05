Slušaj vest

Popularna turska serija „Sulejman Veličanstveni“ prikazuje život i pohode moćnog sultana, ali malo ko zna da je njegov prvi veliki vojni poduhvat po dolasku na vlast bio – osvajanje Beograda.

U leto 1521. godine, grad na ušću Save i Dunava branilo je svega hiljadu hrabrih vojnika, dok je Sulejman predvodio vojsku koja je bila gotovo sto puta brojnija. Bitka je bila neravnopravna, ali uporna odbrana Beograda ostala je zabeležena kao jedno od najsvetlijih poglavlja naše istorije.

Nakon pada grada, sudbina njegovih stanovnika bila je tragična – Srbi iz Beograda su otpremljeni sve do Carigrada, kako bi se oslabio duh otpora i zauvek slomila veza sa ovim važnim uporištem.

- Ko je zapravo bio junak iz serije „Sulejman Veličanstveni“?

- Zašto je Beograd bio prva Sulejmanova meta?

- I kako je izgledala hrabra, ali neravnopravna borba branilaca?