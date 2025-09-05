Slušaj vest

Prema navodima ljudi na društvenim mrežama, zemljotres se ovog podneva osetio u više opština u Beogradu, Arilju, Čačku, Ivanjici, Užicu, kod Nove Varoši, u Aleksandrovcu, Kruševcu, Novom Pazaru.

"Je l' ovo bi zemljotres u Beogradu upravo? Zaljulja ga žešće", "Drmnulo je, ali sam mislila da mi se zavrtelo u glavi", neki su od komentara na društvenim mrežama, a koji samo potvrđuju kako se tlo u Srbiji danas dobro zatreslo.

Zemljotres magnitude 4.2 stepeni Rihtera zabeležen je u petak, 5. septembar 2025 u 14:43 časova, na području Srbije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je u blizini Sokolovica, na oko 12.2462 kilometara od njegovog centra, pri geografskim koordinatama širine 43.3227 i dužine 20.2824.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 6 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Prema pisanju Republičkog seizmološkog zavoda Srbije, u 14 sati i 43 minuta registrovan je zemljotres magnitude 4.4 јedinica Rihterove skale u regionu mesta Sјenica.