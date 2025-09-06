Slušaj vest

U selu Telečka, opština Sombor, prodaje se porodična kuća sa nameštajem, idealna za one koji žele mir, prirodu i prostranstvo vojvođanske ravnice.

Cena iznosi svega 10.500 evra, koliko manje-više košta i jedan bolji polovni auto, a moguća je čak korekcija cene.

Kuća raspolaže sa dve spavaće sobe, velikim hodnikom i dnevnim boravkom Foto: Fejsbuk Printscreen/grčka info

Kuća raspolaže sa dve spavaće sobe, velikim hodnikom, dnevnim boravkom, kuhinjom i kupatilom. U sklopu imanja nalaze se i pomoćni objekti - velika štala i šupa, što pruža mogućnost za poljoprivredne ili druge praktične namene.

Sam plac je prostran, pružajući dovoljno prostora i za baštu i za domaćinstvo.

Objekat nema nikakvih tereta, a budući vlasnici mogu odmah da ga koriste ili prilagode po sopstvenim željama.

1/10 Vidi galeriju Prelepa kuća se prodaje za bagatelu Foto: Fejsbuk Printscreen/grčka info

Telečka je poznata po mirnom životu, čistom vazduhu i blizini prirode, a opet na dohvat ruke većih centara poput Sombora.

Upravo zato, ova kuća može biti dobra prilika kako za porodičan život, tako i za vikend-boravak ili ulaganje.