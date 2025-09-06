Prelepa kuća u Somboru prodaje se za bagatelu! Nameštena je, ima 2 spavaće sobe, štalu, šupu, veliki plac, a košta koliko polovni auto!
U selu Telečka, opština Sombor, prodaje se porodična kuća sa nameštajem, idealna za one koji žele mir, prirodu i prostranstvo vojvođanske ravnice.
Cena iznosi svega 10.500 evra, koliko manje-više košta i jedan bolji polovni auto, a moguća je čak korekcija cene.
Kuća raspolaže sa dve spavaće sobe, velikim hodnikom, dnevnim boravkom, kuhinjom i kupatilom. U sklopu imanja nalaze se i pomoćni objekti - velika štala i šupa, što pruža mogućnost za poljoprivredne ili druge praktične namene.
Sam plac je prostran, pružajući dovoljno prostora i za baštu i za domaćinstvo.
Objekat nema nikakvih tereta, a budući vlasnici mogu odmah da ga koriste ili prilagode po sopstvenim željama.
Telečka je poznata po mirnom životu, čistom vazduhu i blizini prirode, a opet na dohvat ruke većih centara poput Sombora.
Upravo zato, ova kuća može biti dobra prilika kako za porodičan život, tako i za vikend-boravak ili ulaganje.
Za one koji žele da pobegnu od gradske vreve i pronađu svoj kutak u vojvođanskoj tišini - ovakva ponuda se retko viđa.