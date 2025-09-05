Slušaj vest

Snažan zemljotres regiostrovan je danas popodne u Srbiji, dok na celoj teritoriji naše zemlje postoji rizik od potresa, ali postoje delovi koji su geološki aktivniji i samim tim podložniji jačim potresima. Najugroženije oblasti u Srbiji su one koje se nalaze u blizini aktivnih raseda.

Na osnovu seizmoloških istraživanja i istorijskih podataka, u najrizičnije zone spadaju:

Centralna Srbija: Ova regija, a posebno delovi Šumadije i Pomoravlja, smatra se jednom od najaktivnijih. U nju spadaju područja oko Mionice, Lazarevca, Gornjeg Milanovca i Kraljeva. Zemljotres koji je 2010. godine pogodio Kraljevo i izazvao značajnu štetu najbolji je primer seizmičke aktivnosti u ovoj zoni.

Kopaonik i okolina: Kopaonički masiv je jedno od najpoznatijih žarišta zemljotresa u Srbiji. Brojni zemljotresi su se dešavali na ovom području, a jedan od najjačih u novijoj istoriji, magnitude 5.9 po Rihteru, dogodio se 1980. godine.

Jugoistočna i južna Srbija: Ova oblast, koja obuhvata Vranje, Vranjsku Banju, Leskovac i okolinu, takođe ima izraženu seizmičku aktivnost.

Region Banata: Uprkos tome što je Vojvodina generalno manje seizmički aktivna, područje Banata je u prošlosti beležilo značajne potrese, kao što je bio zemljotres kod Srpskog Itebeja 1901. godine.

Važno je napomenuti da čak i slabiji zemljotresi sa epicentrom u nekoj od ovih zona mogu biti osetni i u udaljenim gradovima, uključujući i Beograd. Iako Beograd nije u epicentralnoj zoni, istorijski je zabeleženo da su se potresi iz okolnih područja, poput onog u Lazarevcu 1922. godine, snažno osećali i u prestonici.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je u blizini Sokolovica, na oko 12.2462 kilometara od njegovog centra, pri geografskim koordinatama širine 43.3227 i dužine 20.2824.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 6 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Prema navodima ljudi na društvenim mrežama, zemljotres se ovog podneva osetio na više opština u Beogradu, Arilju, Čačku, Ivanjici, Užicu, kod Nove Varoši, u Aleksandrovcu, Kruševcu, Novom Pazaru...