Obustavljeno je priznavanje diploma u svrhu zapošljavanja stečenih na Visokoj školi za uslužni biznis Istočno Sarajevo sa sedištem u mestu Sokolac u Republici Srpskoj, odnosno BiH.

Odluku je donela Vlada Crne Gore radi zaštite javnog interesa, saznaju "Vijesti". Na ovakav potez se odlučilo, piše, na predlog Ministarstva prosvete, nauke i inovacija (MPNI) uz obrazloženje da se dominantan broj diploma koje dolaze sa privatne ustanove iz Sokoca tiče studija bezbednosti i da je taj broj nesrazmeran sa brojem diplomranih studenata na sličnim programima u Crnoj Gori.

Navodi se i da je u junu na stupio na snagu novi Zakon o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija, koji propisuje više uslova u postupku nostrifikacije diploma radi zapošljavanja, zbog čega je neophodno da ENIC centar MPNI pribavi dokaze o ispunjenosti svih tih kriterijuma.

Kupovina diploma je nažalost postao unosan biznis Foto: Profimedia

Resor Anđele Jakšić Stojanović je početkom maja doneo rešenja o prekidu priznavanja inostranih obrazovnih isprava za više od 120 medicinskih radnika koji su od polovine prošle godine doneli uverenja o diplomiranju sa beogradske privatne Visoke medicinske škole "Milutin Milanković". Tada su saopštili da je MPNI je preko Ministarstva vanjskih poslova zatražilo proveru verodostojnosti tih inostranih isprava, a da će postupak biti nastavljen tek nakon zvaničnog odgovora nadležnih organa iz Srbije.

MPNI je krajem prošle godine privremeno obustavilo i priznavanje obrazovnih isprava stečenih na šest privatnih ustanova visokog obrazovanja u BIH, sve dok tamošnji sudovi ne donesu presudu u predmetu "Klaster", u kojem se čelni ljudi tih fakulteta i univerziteta terete za trgovinu diplomama uglavnom ekonomske, pravne, tehničko-inženjerske i zdravstvene struke, kao i menadžmenta.