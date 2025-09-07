Slušaj vest

U vreme kada se sve češće raspravlja o apartmanima koji "ne primaju decu", iskustvo jedne srpske porodice sa letovanja u Grčkoj podstiče ozbiljno pitanje: "Da li deca zaista više nisu poželjna ni tamo gde bi trebalo da su najradosniji gosti?"

Roditelji četvoro male dece, uzrasta od osam meseci do osam godina, već godinama letuju u malim, porodičnim mestima u Grčkoj. Skromno putuju sa jasnim pravilima i rutinama bez ekrana, sa spavanjem do 21h, jutarnjim odlascima na plažu i popodnevnim odmorom. Međutim, i pored toga imali su određenih neprijatnosti.

U Fejbuk grupi Live from Greece pojavila se objava zabrinute majke koja je do detalja opisala situacije koje su se dešavale.

- Imam potrebu da podelim naše iskustvo, ali nisam sigurna šta očekujem zauzvrat - kritiku, savet, (ne)razumevanje. Uglavnom, mi smo velika porodica i već nekoliko godina tzv. paradajz turisti(jer smo u takvim mogućnostima) u Grčkoj. Konkretno ove godine naših četvoro dece su uzrasta od osam meseci do osam godina. Nikada ne krijemo sa koliko dece dolazimo i kojih su godina! Uvek biramo mala, porodična mesta za odmor. Naša deca za vreme odmora ne koriste ekrane (na odmoru internet ne radi, kraj priče). Na spavanje idu do 21h, a na plaži su do 20 h, noću dobro spavaju, beba ponekad malo zaplače, dobije da jede i nastavi da spava. Ustaju između šest i sedam sati, odmah po ustajanju idemo na plažu da se igramo pored vode, dolazimo u apartman na doručak i do devet smo ponovo na plaži. U apartman se vraćamo oko podne, sprema se ručak, ručamo i legnemo oko dva. Ustajemo oko 15:30, 16 sati, popijemo kafu, pakujemo se i opet smo na plaži - navodi se u objavi i dodaje:

- U tim kratkim periodima naša deca se igraju. U apartmanu je zabranjeno trčanje, skakanje, bacanje lopte! Sve osim toga im je dozvoljeno i deca se igraju. Ponekad se i posvađaju, to ume da bude glasno, ali ne traje dugo. Uglavnom, i to malo vremena koje provedemo unutra i sa svim pravilima koje imamo budemo ućutkivani! Nije često i nije od strane svakog, ali i ovo malo me iznervira. Naravno, u komšiluku budu deca koja su budna do 23 h, crtani i pesmice sa telefona i tableta se ne gase i to je u redu.

Problemi i na odmoru

- A kada se naša deca igraju da su Braća Kret (i Aviva) u potrazi za lemurima to je problem, kada beba od 8 meseci guče (veselo, ali doduše glasno u sedam ujutru to je problem. Imamo više prijatelja sa decom sa posebnim potrebama, konkretno je autizam u pitanju. Ta deca vole more, ali umeju da budu glasno uznemireni i zbog toga su roditelji prestali da ih vode - jer su se umorili od toga da se pravdaju i da budu ućutkivani. Jutros sam se poistovetila sa njima. Da li ubuduće da tražimo samo izolovana mesta, za koja treba prodati bubreg da ih priuštimo za porodične odmore?! Ne želimo da se odreknemo mora, pa makar se kupali iznervirani komšilukom...

Ova objava pokrenula je lavinu reakcija članova ove grupe gde su je mnogi savetovali da ne obraćaju pažnju na takve komentare jer su i oni sami na odmoru.

Oni koji se bune neka traže drugo mesto

- A što se vi nervirate. Neka se nerviraju oni kojima smeta. Na kraju krajeva i vi ste na odmoru kao i oni i uživajte - pisalo je u prvom, dok u drugom stoji: