PRAVA JESEN STIŽE TEK POSLE OVOG DATUMA! Šokantna prognoza Ivana Ristića: Čeka nas prava zima, evo kada da spremite sanke
U Srbiji se za vikend očekuje prijatnije vreme sa temperaturama do 30 stepeni, dok se početkom naredne sedmice ponovo očekuju paklenih 35, kaže za Kurir Ivan Ristić.
- Od 11. septembra, odnosno narednog četvrtka u našu zemlju dolazi prolazno naoblačenje koje donosi manji pad temperature sa maksimumima od 26 do 31, dok noći ostaju relativno sveže sa temperaturama od 15 do 20 stepeni u gradovima, a dolinama reka od 10 do 15 stepeni - navodi Ristić i dodaje:
- U drugoj dekadi meseca jača azorski anticiklon i spaja se sa istočno evropskim koji bi trebao da donese prijatnije vreme sa maksimumima od 25 do 30 stepeni. Iako je to još uvek letnje vreme biće za nijansu prijatnije.
Prema njegovim rečima jače zahlađenje možemo da očekujemo oko 25. septembra.
Prava zima u decembru i januaru
- Dugoročni modeli ne daju zahlađenje u narednih 15 dana, tek krajem meseca možemo da očekujemo jesenje temperature. Što se tiče dugoročnih modela koji najavljuju vremenske prilike za narednih pet meseci ove godine najavljuju dosta snega na Balkanu i Srbiji u decembru i januaru.
- Prvi sneg bi trebalo da padne krajem novembra, oko 24. Inače, karakteristično za našu zemlju je da prvi sneg padne ili početkom tog meseca ili krajem, sredinom meseca se to nije dešavalo što je veoma zanimljivo. Pripremite sanke i dobro ih podmažite - poručio je Ristić.