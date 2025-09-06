Slušaj vest

U Srbiji se za vikend očekuje prijatnije vreme sa temperaturama do 30 stepeni, dok se početkom naredne sedmice ponovo očekuju paklenih 35, kaže za Kurir Ivan Ristić.

- Od 11. septembra, odnosno narednog četvrtka u našu zemlju dolazi prolazno naoblačenje koje donosi manji pad temperature sa maksimumima od 26 do 31, dok noći ostaju relativno sveže sa temperaturama od 15 do 20 stepeni u gradovima, a dolinama reka od 10 do 15 stepeni - navodi Ristić i dodaje:

- U drugoj dekadi meseca jača azorski anticiklon i spaja se sa istočno evropskim koji bi trebao da donese prijatnije vreme sa maksimumima od 25 do 30 stepeni. Iako je to još uvek letnje vreme biće za nijansu prijatnije.

Zahlađenje u Srbiji krajem septembra, prvi sneg u novembru Foto: Kurir Televizija

Prema njegovim rečima jače zahlađenje možemo da očekujemo oko 25. septembra.

Prava zima u decembru i januaru

- Dugoročni modeli ne daju zahlađenje u narednih 15 dana, tek krajem meseca možemo da očekujemo jesenje temperature. Što se tiče dugoročnih modela koji najavljuju vremenske prilike za narednih pet meseci ove godine najavljuju dosta snega na Balkanu i Srbiji u decembru i januaru.

Prvi sneg u Srbiji 24-.novembra Foto: Nebojša Mandić