Zemljotres jačine 4,4 stepena po Rihterovoj skali potresao je pre oko sat vremena Goliju, rejon Sjenice, odmah zatim, za dvadesetak minuta, usledio je manji potres, jačine 2.0 po Rihteru. Prvi, jači zemljotres, osetio se u celoj Srbiji i šire — Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji...

Evo šta sve treba da znate i kako treba da se ponašate u slučaju zemljotresa.

U zavisnosti od mesta u kom se u datom trenutku nađete, ovo su uputstva, a najvažnije je ne paničiti, ne pokušavati da pobegnete, već se spustiti na pod, te se sklupčati i zaštititi glavu.

- Ostanite mirni i prisebni i ne dozvolite da vas obuzme panika. Budite svesni da su neki zemljotresi samo početni potresi i da ubrzo može uslediti sledeći, jači potres - navodi MUP u svojim uputstvima.

Uputstvo za vreme zemljotresa ukoliko ste unutar kuće

Prema uputstvu, potrebno je da nađete zaklon na bezbednim mestima u kući kao što su dovratnici, noseći zidovi, mesto ispod stola.

- Udaljite se od stakla, prozora, spoljnih zidova i vrata, ne izlazite na terasu ili balkon. Odmah isključite sve izvore električne energije, gasa i vode - naveli su ranije oni.

Uputstva za ponašanje tokom zemljotresa ukoliko ste na otvorenom

Kako navodi MUP, ukoliko se nađete na otvorenom, bitno je skloniti se od ulične rasvete, električnih kablova i zgrada.

- Vodite računa o objektima koji mogu pasti na vas, kao što su dimnjaci, crepovi sa krova, slomljeno prozorsko staklo i slično - rekli su iz MUP.

Uputstva za ponašanje ukoliko se nađete pod ruševinama

Prema uputstvu, ukoliko se nađete pod ruševinama, važno je ne paliti šibicu, ali i ne kretati se.

- Pokrijte usta maramicom ili tkaninom. Udarajte o cev ili zid kako bi spasilački timovi mogli da vas pronađu - naveli su oni.

Upustvo za ponašanje ukoliko ste u vozilu u pokretu

Kako navode u MUP-u, kada se nađete u vozilu u trenutku zemljotresa, potrebno je zaustaviti se ukoliko vam bezbednost u saobraćaju to dozvoljava.

- Izbegavajte zaustavljanje u blizini zgrada, drveća, nadvožnjaka ili električnih kablova - naveli su oni.

