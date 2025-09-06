Slušaj vest

U Srbiji je proricanje sudbine vekovima imalo posebno mesto u svim društvenim slojevima, pa su gatare zvane da gledaju u šolju ili otvaraju karte, a astrolozi da prave horoskope i natalne karte. Ali danas veštačka inteligencija sve više preotima posao tradicionalnim tumačima! Prevashodno žene, ali ima i muškaraca, sada koriste popularne aplikacije poput Čet GPT i slične da im kažu šta ih čeka u budućnosti ili da im tumače snove, i to potpuno besplatno!

Od AI se traži da otvara tarot ili obične karte, da odgovora na pitanja o ljubavi, poslu, životnim dilemama... Iako na prvi pogled deluje smešno i bezazleno, stručnjaci kažu da ova pojava osvetljava dublju potrebu ljudi da dobiju potvrdu, smernicu ili utehu, a u vremenu gde tehnologija "zna sve" nije ni čudo što su se pojavile "digitalne vračare".

- Nedavno sam sedela s drugaricama u kafiću kada je jedna od njih nakon ispijanja domaće kafe okrenula šoljicu i posle nekoliko minuta iz više uglova fotografisala linije koje je talog ocrtao. Kazala je da joj već neko vreme Čet GPT gleda u šolju i navodno pogađa. Probala sam i ja, i ispisao mi je neke logične stvari. Posle toga pitale smo veštačku inteligenciju da nam uradi natalnu kartu. Trebalo je da unesemo datum, mesto i vreme rođenja. Opisala je moju ličnost onakva kakva jeste, a ume i da tumači snove. Radile smo to iz radoznalosti, a i zašto da ne probamo kada ništa ne plaćamo, neka vračara bi nam za to uzela debele pare - rekla je za Kurir Leskovčanka D. P.

CHAT GPT "gleda u šolju" Foto: grandbrothers/Shutterstock

Mogući problemi

Psiholog Dušica Mihajlović potvrđuje da ljudi veštačku inteligenciju koriste za mnoge stvari, pa između ostalog i za proricanje budućnosti.

- Problem nastaje ako osobe zaista veruju u to što im ona kaže i počnu time da se vode i da kroje dan prema tome. Neki nisu svesni šta je veštačka inteligencija i smatraju da je ona stručnjak u svakoj oblasti. Slepo joj veruju, što može uticati na njihovo psihičko stanje i život, da odu u neku krajnost. Ljudi traže brze i lake izlaze, malo je istinskog rada na sebi i problemima. Traže se brza rešenja, ali ne od pravih ljudi i stručnjaka, već neki smatraju da će im veštačka inteligencija rešiti sve. Probleme iz realnog života rešavaju u tom nerealnom svetu.

Dragica Mihajlović o opasnostima CHAT GPT i proricanja budućnosti Foto: Printscreen

Od zabave do zablude

Psihoterapeut Marija Milenković ističe da su oduvek žene bile znatiželjnije kada je u pitanju proricanje budućnosti, gatanje i vračanje, i da čovek oduvek nastoji da unapred sazna budućnost.

- Na prvi pogled, gatanje pomoću veštačke inteligencije deluje zabavno, ali ukoliko se ponavlja, može da dovede do zablude, da zaista poverujemo da će se nešto desiti, što dalje dovodi do iluzije i iskrivljene realnosti.

Marija Milenković o potrebama ljudi koji zahtevaju od AI da gleda u karte i kafu Foto: Kurir Televizija