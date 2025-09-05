Slušaj vest

Dok je većina turista raspakovala kofere i vratila se u svakodnevicu, neki tek sada kreću na godišnji odmor. Uglavnom su to oni kojima boravak na plaži ne ograničava početak školske godine, kao i penzioneri. Odmor u septembru poslednjih godina postaje sve popularniji zbog brojnih prednosti koje nosi. Pre svega, kažu turistički radnici, još je kalendarski leto dobar deo meseca, na plažama nema ni g od gužve, more je čisto i toplo, restorani i taverne rade, a olakšan je ulaz i u znamenite lokacije.

Turističke destinacije, koje su tokom jula i avgusta bile prenatrpane, sada su mirnije i prijatnije za boravak. Jedan možda i za mnoge najbitniji faktor su i niže cene kako smeštaja, tako i prevoza. Mnogi hoteli nude i popuste, a moguće je pronaći luksuzan smeštaj po ceni prosečnog apartmana iz špica sezone.

Kurir je pregledao jeftine aranžmane, među kojima je letovanje na Eviji rekorder, jer deset noći, odnosno 11 dana odmora u drugoj polovini meseca može da se nađe već od 115 evra po osobi. Povoljnije grčke destinacije su i Olimpska regija, gde smeštaj košta 129 i, recimo, četiri evra skuplja Kasandra, dok je za Lefkadu, Tasos i Sitoniju potrebno izdvojiti od 149 evra.

Cene aranžmana za Grčku u septembru Foto: Shutterstock

Smeštaj je van sezone povoljniji i u Crnoj Gori, pa noćenje može da se nađe za već od 19 evra u Rafailovićima, dok smeštaj u hotelu u bugarskom Sunčevom bregu staje od 23 evra.

Jeftiniji avio prevoz

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (Juta), potvrđuje za Kurir da su aranžmani za septembar znatno jeftiniji i da je dosta njih već rasprodato.

- Avionski aranžmani su jeftiniji i do 20 odsto, dok se za neka grčka ostrva može naći popust i do 25 odsto. Autobuski prevoz i smeštaj su svakako dosta povoljniji, pa u Grčkoj posle 10. septembra s prevozom i smeštajem može da se letuje deset dana već za 150 evra. To je ponuda koja nema konkurenciju, dosta se traži - kaže Seničić i dodaje:

Aleksandar Seničić o jeftinim aranžmanima van letnje sezone Foto: Kurir Televizija

- Prednosti letovanja u septembru su te što na granicama nema gužvi i zadržavanja, a i zbog klimatskih promena je skoro ceo mesec s letnjim temperaturama, pa turisti ne moraju da razmišljaju da li će imati lepo vreme.

Crna Gora, Bugarska i Hrvatska

Cene po noćenju u apartmanima, meso cena

Rafailovići 19-54

Sveti Stefan 19-120

Budva 20-51

Petrovac 20-64

Bečići 21-52

Sunčev breg 23-45

Pula 46-53

Takođe, zbog prijatnijih uslova, septembar je posebno pogodan za porodice s malom decom, starije putnike, kao i ljubitelje aktivnog odmora, naročito daljih destinacijama poput Egipta, gde su vremenske prilike znatno prijatnije. Inače, vremenska prognoza kaže da će najtraženija destinacija Grčka u septembru biti sunčana s temperaturom 31-32 stepena, dok se od 15. do 20. septembra očekuju povremena naoblačenja i pad temperature od 26 do 30 stepeni.

Smeštaj u Bugarskoj u septembru Foto: Shutterstock

Tunis, Egipat, Turska... Destinacija Cene

Tunis, 7 dana, avion 931

Egipat, Hurgada, 7 dana, avion 756

Kušadasi, 10 noći, autobus 225-335

Alanja, 7 dana, avion od 550

Majorka, 8 dana, avion 779

Kipar10 noći, avion 619

* Iznosi su u evrima

Poslednjeg septembarskog dana očekuju se pljuskovi i pad temperature za nekoliko stepeni, a već 1. oktobra, temperatura će osetno pasti na 20-21 stepen.

Letovanje u Alanji u septembru već od 550 evra za ol inkluziv Foto: Youtube Printscreen

Cene s prevozom i smeštajem u apartmanima 10 dana Evija 115-189

Olimpijska regija 125-199

Kasandra 129-219

Lefkada 149-209

Tasos 149-229

Sitonija 149-199

Parga 169-289