Digitalna pismenost je prvi korak u prevenciji zloupotrebe dece i mladih na internetu - evo kako da prepoznate opasnost
Od učenja do zabave, internet je postao deo svakodnevnice. Ipak, od potencijalne opasnosti mališane neretko deli samo jedan klik. Iza naizgled bezazlenih poruka i virtuelnih prijateljstava često se kriju ozbiljni rizici. Uz društvene mreže, granica između igre i pretnje sve je tanja.
O tome kako zaštiti decu, ali i koje se sve opasnosti kriju u digitalnom prostoru, govorila je psiholog Nađa Tulić.
- Ne postoji način da se izbriše ono što je jednom izašlo na internet. U pitanju je opšta bezbednost kojom treba da se bavimo. Potrebno je da zakon za predatore na internetu bude strožiji i da se obezbedi adekvatno sankcionisanje. Važno je i da roditelji primene neku vrstu kontrole nad onim što njihova deca rade u digitalnom prostoru. Fali nam i digitalne pismenosti, a pod njom ne mislim da znamo kako da koristimo određene programe u digitalnom svetu i prostoru, već da zaista znamo i kakve opasnosti vrebaju u njemu.
