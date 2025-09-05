- Ne postoji način da se izbriše ono što je jednom izašlo na internet. U pitanju je opšta bezbednost kojom treba da se bavimo. Potrebno je da zakon za predatore na internetu bude strožiji i da se obezbedi adekvatno sankcionisanje. Važno je i da roditelji primene neku vrstu kontrole nad onim što njihova deca rade u digitalnom prostoru. Fali nam i digitalne pismenosti, a pod njom ne mislim da znamo kako da koristimo određene programe u digitalnom svetu i prostoru, već da zaista znamo i kakve opasnosti vrebaju u njemu.