SPEKTAKL NA NEBU U NEDELJU - Krvavi mesec nad Srbijom pojaviće se tačno u 19 časova! Šansu da vidi ovu crvenu svetlost neće imati cela planeta
U nedelju nas očekuje pravi spektakl na nebu koji vekovima budi strah i divljenje. Reč je o potpunom pomračenju Meseca, fenomenu poznatom i kao "Krvavi mesec". Tada naš prirodni satelit poprima crvenkaste nijanse koje izgledaju kao da je obojen u vatru. O kakvoj pojavi je reč i i da li ima neke simbolike, istraživala je Kurir televizija.
U Beogradu, prema najavama astronoma pomračenje Meseca pojaviće se tačno u 19 časova, dok ce na istočnom nebu Srbije prirodni satelit izaći nekoliko minuta ranije. Reč je o fenomenu do kojeg dolazi kada Zemlja zakloni Sunčevu svetlost, pa Mesec ne obasjavaju direktni zraci, već oni koji prolaze kroz Zemljinu atmosferu. Upravo tada, zbog načina rasipanja svetlosti, poprima prepoznatljivu crvenkastu boju.
- Kada se Mesec nađe u Zemljinoj senci, on će biti crvene boje i biće teže uočljiv i zbog toga ga nazivamo Krvavi mesec. Inače, imate često situacije kada je pun mesec, zemljina atmosfera ponaša se kao jedan vid sočiva, a zbog prelamanja dolazi do crvenkaste boje - objašnjava Zoran Tomić, osnivač AU "Eureka".
Pojava traje duže od pomračenja Sunca, a prema procenama stručnjaka, spektakl na nebu moći će da gleda 77 odsto stanovnika Zemlje, dok se jedino neće videti u Severnoj i Južnoj Americi.
Kroz istoriju, narodi su pomračenje meseca doživljavali na različite načine. Neki su verovali da najavljuje velike promene, drugi da donosi nesreću, a u modernom dobu prilika je za astronome i ljubitelje zvezdanog neba da posmatraju prirodu na delu.
