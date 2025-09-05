Slušaj vest

Pored razlika u kulturi i medicinskim tradicijama, prirodni lekovi i biljni preparati i dalje se koriste širom sveta, a od velike pomoći mogu biti i tokom letnjih temperatura.

U emisiji "Ni 5 ni 6" govorilo se o tome kako visoke temperature, vlažnost vazduha, biljni preparati i tradicionalne medicine različitih zemalja utiču na zdravlje. Svoja iskustva i znanja podelili su prof. dr Momčilo Matić, nutricionista, pisac i istraživač, dr Vadim Karpanin, specijalista urologije, Zoran Vujović, zastupnik kubanske medicine, i Marko Stevanović, travar.

Šta je recept za olakšavanje tegoba tokom visokih temperatura?

Foto: Kurir Televizija

Prof. dr Momčilo Matić govorio je o opasnostima koje nosi vrućina i visoka vlažnost:

- Ako imamo povišenu temperaturu, recimo 40 stepeni, a vlažnost u tom trenutku nije previše visoka, posle nekog vremena poveća se vlažnost i dolazi do udara na organizam. Naš hipotalamus, koji je glavni zadužen za regulisanje temperature u telu, on ne može da to savlada, onda dolazi do toga da se krvni sudovi šire, a vlažnost krvi se povećava. Onda dolazi kortizol kao posrednik stresa, on podiže insulin i adrenalin, tako dolazi do problema. Spas je da se rashlađujemo i da vodimo računa da ne dobijemo toplotni udar.

Marko Stevanović istakao je da nema univerzalnog recepta za olakšanje tegoba u vrućim danima, ali je izdvojio nekoliko biljaka koje mogu da pomognu:

Foto: Kurir Televizija

- Visoke temperature pomešane su sa velikom količinom kiše, to ume da bude nepodnošljivo. Nema recepta koji je univerzalan. Postoje nekoliko biljaka protiv glavobolje, recimo kamilica ili nana. One smiruju organizam i mogu da se koriste u ovom periodu. Ipak, velika većina ljudi ne smatra da na ovu vrućinu treba da piju i vreo čaj. Sa naučne strane je dobro da koristimo tople napitke, onda se manje znojimo nego kada bismo popili litar hladne vode. Moram naglasiti i da se pomenutim čajevima ne umanjuje dejstvo ako se piju hladni.

Zastupnici kubanske i ruske medicine podelili svoja iskustva

Zoran Vujović govorio je o različitim navikama u svetu kada je u pitanju konzumiranje čajeva i posebno se osvrnuo na biljku moringu:

Foto: Kurir Televizija

- Živeo sam u Iraku gde su temperature preko 40 stepeni, ali nema vlage. Posle dve godine sam počeo da živim u Indiji. U Indiji je obrnuto. U Iraku piju male čajeve, vrlo koncentrovane, i to svakog dana po nekoliko. U Indiji piju čajeve skoro ceo dan, verovatno su to i od Engleza naučili - ispričao je on, a potom objasnio značaj moringe:

- Kubanci su napravili institute gde rade kliničke studije za suplemente. Ne može narod nešto da pije ako to nisu instituti ispitali klinički. Oni tačno znaju dozu koja se preporučuje u tableti i kapsuli, tako imaju izvanredne suplemente. Nisam znao šta je moringa. U Bibliji sam našao, na četiri mesta se spominje drvo života. Ta biljka liči na naš bagrem, čak je i plod takav. U listu moringe su sve esencijalne kiseline. Fidel Kastro je pored svega ostalog što je dobijao kada je bolovao od tumora pankreasa, dobijao i moringu. Zahvaljujući njoj smatra se da je živeo sa njom još dosta godina. Imaju je Kinezi, Indusi, Afrikanci... Kod nas ne uspeva zbog klime.

Foto: Kurir Televizija

Dr Vadim Karpanin predstavio je iskustva ruske medicine:

- Rusi više koriste medikamente nego čajeve, ali u njihovim apotekama ipak se može naći nešto što spada u tradicionalnu medicinu. Ja kao lekar urologije koristim više neke biljke protiv upala i mokraćnih puteva, to je ekstrakt brusnice koje koristimo i mi u Rusiji. A, na primer, ulje semena bundeve isto koristimo i mi i vi. Ja ne vidim neke velike razlike između ruskih lekara i srpskih lekara koje koriste iste medicamente tradicionalne medicine.

Naglasio je da je u Sibiru drugačija situacija.

- Tamo je hladno i lekari koriste biljke. Postoji tradicionalna sibirska medicina i sibirska fabrika koja izdaje svoju kolekciju.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs