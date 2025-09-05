Slušaj vest

Napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Venecuele su već viđene, ali poslednjih nedelja dramatično rastu. Karibi se pretvarau u poprište novih geopolitičkih trzavica.

A kako i zbog čega je sve počelo?

Amerika je rasporedila vojnu flote u južnim Karibima, raketne razarače, izviđačke avione i podmornicu. Vašington je saopštio da je cilj operacije borba protiv narko-kartela, ali u Karakasu je ovaj potez odmah protumačen kao direktna i silovita pretnja.

Sukob se ubrzo preselio i u vazduh. Venecuelanski F-16 avioni leteli su blizu američkog ratnog broda u međunarodnim vodama, što je Pentagon ocenio kao “vrlo provokativan postupak”. Kao odgovor, Sjedinjene Države su dodatno pojačale vojno prisustvo u regionu i rasporedile deset najsavremenijih F-35 stealth aviona u Portoriko, navodno radi intenziviranja borbe protiv narko-kartela, ali očigledno i kao signal spremnosti na eventualnu konfrontaciju. Predsednik Venecuele Nikolas Maduro zaoštrio je retoriku i za Ameriku rekao da je “najveća pretnja čitavom kontinentu u poslednjih sto godina”.

Kakva je geneza ovog sukoba? Kakva je budućnost odnosa i da li je na pomolu još jedan rat?

Gosti Usijanja:

dr Luka Kastratović - general Vojske Srbije u penziji

Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost

Ljubomir Đurić, predsednik Centra za nacionalnu politiku