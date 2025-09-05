Nestanak je prijavljen u utorak, kada su roditelji ušli u njegov deo kuće i tu zatekli dokumenta i mobilni telefon na stolu
NESTAO SAŠA U POŽAREVCU Ni traga ni glasa od njega već nedelju dana, ostavio svu dokumentaciju kod kuće: Porodica moli za bilo kakve informacije! (FOTO)
Saša Anđelković (42) nestao je pre nedelju dana u Požarevcu.
Nestanak je prijavljen u utorak, kada su roditelji ušli u njegov deo kuće i tu zatekli dokumenta i mobilni telefon na stolu.
- Izašao je iz kuće u petak, 29. avgusta, primećen je u utorak, 2. septembra, ali su mu dokumenta i telefoni ostali kod kuće - navodi se u apelu.
Saša je visok 180 cm, mršavije je građe i ima smeđu kosu.
Ukoliko ga primetite negde, odmah obavestite policiju, dodaje se u apelu.
