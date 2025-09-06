Humanost u službi mira: Pomoć srpskog kontingenta za decu u CAR (FOTO)
Pripadnici Vojske Srbije u mirovnim operacijama profesionalno, posvećeno i nepristrasno izvršavaju svoje zadatke, a osim angažovanja na očuvanju mira, u zoni operacije sprovode i različite humanitarne aktivnosti, koje još više učvršćuju poverenje i poštovanje lokalnog stanovništva.
Jednu takvu akciju organizovao je kontingent Vojske Srbije u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Centralnoafričkoj Republici. Pripadnici Vojske Srbije donirali su osnovne potrepštine ustanovi za pomoć deci bez roditeljskog staranja i odbačenim i bespomoćnim odraslim osobama u prestonici ove afričke zemlje, Bangiju.
Sredstva za donaciju su prikupili štabni oficiri i osoblje vojne bolnice nivoa 2+, i tako nastavili praksu koju pripadnici Vojske Srbije angažovani u mirovnim operacijama sprovode, sada već tradicionalno, kako u zemljama angažovanja tako i u Republici Srbiji po povratku iz misije.
Vojska Srbije u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Centralnoafričkoj Republici angažuje osoblje vojne bolnice nivoa 2+, štabne oficire i vojne posmatrače. Srpska vojna bolnica obezbeđuje prvu i drugu liniju zdravstvene zaštite osoblja Ujedinjenih nacija, hitne hirurške i druge intervencije, osnovnu stomatološku zaštitu i evakuaciju povređenih.
Učešćem u mirovnim operacijama Vojska Srbije daje doprinos izgradnji i očuvanju mira u svetu i istovremno potvrđuje svoju profesionalnost i sposobnost da angažuje snage i resurse u međunarodnim okvirima. Osim operativnog usavršavanja i unapređenja interoperabilnosti, ovakve misije doprinose i razvoju međunarodne saradnje i jačanju ugleda naše zemlje.