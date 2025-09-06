Slušaj vest

Đorđe Milićević, ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, otvorio je u opštini Čajetina kulturno-obrazovni kamp za srpsku decu iz dijaspore i regiona. Na ovom značajnom okupljanju učestvuje više od 170 dece.

U svom obraćanju, ministar Milićević je naglasio da Srbija nije samo mesto na geografskoj karti, već zajednički dom svih Srba, bez obzira na to gde žive.

- Ovakvi kampovi pokazuju snagu zajedništva, jer okupljaju srpsku decu iz različitih zemalja i povezuju ih sa maticom. To je najbolji dokaz da je identitet srpskog naroda živ i da traje - poručio je ministar.

Govoreći o značaju Čajetine i Zlatiborskog kraja, Milićević je istakao da ovaj prostor predstavlja simbol prirodne lepote, ali i čvrstog čuvara srpske istorije i tradicije:

- U ovim krajevima vekovima se negovala slobodarska misao i čuvao nacionalni identitet. Zlatibor i Čajetina nisu samo mesto prirode, već i mesto sećanja, istrajnosti i ljubavi prema otadžbini.

1/4 Vidi galeriju Ministar Milićević otvorio kulturno-obrazovni kamp za srpsku decu iz dijaspore i regiona u Čajetini Foto: Denis Živković

Posebnu zahvalnost ministar je uputio predsedniku opštine Čajetina Milanu Stamatoviću i lokalnoj samoupravi na snažnoj podršci:

- Organizacijom ovakvih događaja šalje se jasna poruka da Srbija brine o svojoj deci gde god da živela i da je veza sa maticom trajna i neraskidiva.

Ministar je istakao i da je jedan od najvećih zadataka države i naroda očuvanje jezika, kulture i pisma:

- Srpski jezik i ćirilica nisu samo sredstvo komunikacije, oni su duhovna vertikala našeg postojanja. Čuvajući jezik i pismo, čuvamo i svoje biće.

On je dodao da je svaka generacija mladih Srba most koji povezuje prošlost, sadašnjost i budućnost:

- Na vama mladima je da čuvate i nastavite ono što smo mi nasledili od svojih predaka. Srbija računa na vas, jer ste njena najveća snaga i njena budućnost.

Kulturno-obrazovni kamp u Čajetini kroz predavanja, radionice i kulturne aktivnosti ima za cilj očuvanje srpskog jezika, pisma i tradicije, kao i jačanje veza među mladima iz različitih zemalja. Okupljanje dece iz dijaspore i regiona u srcu Zlatibora predstavlja značajan korak u očuvanju zajedništva srpskog naroda.