Intoniranjem himne Republike Srbije juče su svečano otvorene 14. sportske igre Nezavisnog sindikata policije.

Prisutnima su se na otvaranju obratili konferensijeri, zamenik predsednika Izvršnog odbora sindikata Igor Stojadinović i član Izvršnog odbora Tea Kešetović, koji su pored članova sindikata pozdravili i goste iz sindikata policije Hrvatske, Crne Gore, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Vojnog sindikata Gvozdeni puk.

Nakon pozdravnih reči kolega iz regiona, prisutnima se obratio predsedavajući Predsedništva Nezavisnog sindikata policije Goran Lazić.

- Nezavisni sindikat policije je najveći reprezentativni sindikat u MUP-u. To znači da je naša snaga, ali i naša obaveza još veća, jer predstavljamo najveći broj policijskih službenika i moramo da opravdamo njihovo poverenje - istakao je Lazić u svom govoru.

Lazić je na kraju izrazio zadovoljstvo zbog prisustva ministra unutrašnjih poslova gospodina Ivice Dačića sa najbližim saradnicima.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić u svom obraćanju naglasio je značaj i suštinsku važnost saradnje Ministarstva sa sindikatom u cilju unapređenja socijalno-ekonomskog položaja zaposlenih u MUP-u. On je tom prilikom istakao punu spremnost Ministarstva za konstruktivan dijalog, uz zajedničko traganje za rešenjima koja će unaprediti položaj policijskih službenika i njihovih porodica.

U završnom delu svog izlaganja, ministar je uputio poruku koja je naišla na snažan odjek među prisutnima:

- Želim da se svi naši policajci svakoga dana živi i zdravi vrate svojim porodicama. To je naša najveća želja i naša najveća obaveza.

Svečanost je završena kulturno-umetničkim programom u kome su nastupili naši dragi gosti, članovi KUD-a "14. oktobar" iz Kruševca. Svojim pesmama i igrama obojili su veče duhom tradicije, snage i zajedništva.

Takmičenja u ekipnim i individualnim sportovima su počela danas u 10 časova.