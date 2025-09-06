Slušaj vest

U Muzeju knjige i putovanja Udruženja za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat nalaze se predmeti i knjige iz 150 zemalja sveta. Često su to retkosti koje se ne mogu videti ni u tim zemljama; nekada sam ih sam donosio iz najudaljenijih krajeva sveta a nekada su ih ljudi poklanjali, čak lično donosili za muzej iz Indonezije, Japana, Etiopije... Najpopularniji eksponat u muzeju posvećen stranim zemljama je crtež koji je lično za muzej, što bi se reklo - glavom i bradom, bolje reći surlom - naslikala trogodišnja slonica Tang u Tajlandu.

Škole za slonove

U ovoj azijskoj zemlji slonovi su omiljene domaće životinje, ali se često koriste i za vuču na farmama. Od oko 4.000 slonova u Tajlandu, barem polovina su „domaće životinje“. Dakle, umesto da se mazite s psom ili mačkom, savetujem vam da uzmete jednog kućnog slonića!

Nije retkost videti ih na ulicama gradova zaglavljene u gustom saobraćajnom špicu kako čekaju na semaforu s vlasnikom na leđima, spokojnim Tajlanđaninom koji kao da je uzjahao živi soliter, pa s visine nadgleda okolinu. Nije sve jednostavno sa ovim divnim bićima: statistike su pre nekoliko decenija tvrdile da u proseku svaki slon šest puta poruši kuću (najčešće od pruća) svom domaćinu dok nauči kako da se ponaša. Da se to ne bi događalo, napravljene su slonovske škole.

1/5 Vidi galeriju U Muzeju knjige i putovanja Udruženja za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat nalaze se predmeti i knjige iz 150 zemalja sveta. Često su to retkosti koje se ne mogu videti ni u tim zemljama; nekada sam ih sam donosio iz najudaljenijih krajeva sveta a nekada su ih ljudi poklanjali, čak lično donosili za muzej iz Indonezije, Japana, Etiopije... Najpopularniji eksponat u muzeju posvećen stranim zemljama je crtež koji je lično za muzej, što bi se reklo - glavom i bradom, bolje reći surlom - naslikala trogodišnja slonica Tang u Tajlandu. Foto: Viktor Lazić

Moglo bi se reći da tek rođeno slonče odmah s drugovima kreće u obdanište, da bi kasnije završilo osnovnu školu - posebnu instituciju u kojoj životinje obučavaju kako da slušaju svog gospodara i kako da se ponašaju u saobraćaju. Kada savladaju osnovne veštine, slonovi prelaze kod drugih trenera koji ih obučavaju kompleksnijim veštinama, u svojevrsnu „srednju školu“ za slonove. Tu već dolazi do izražaja individualni slonovski talenat. Testira se koji je slon za šta talentovan. Muzikalni slonići se obučavaju da sviraju muzičke instrumente, a za najtalentovanije se smatraju oni koju surlom nauče da koriste četkicu i boje i tako slikaju prava umetnička dela.

Postavlja se etičko pitanje korišćenja ovih životinja kao turističke atrakcije, pa je sve veći broj „kampova“ koji se bave spasavanjem napuštenih ili povređenih slonova, a finansiraju se prodajom životinjskih umetničkih dela. U jednom takvom kampu sam boravio pre nekoliko godina na severu Tajlanda. Naručio sam umetnički rad mlade umetnice slonice Tang, koja je preda mnom nacrtala autoportret s cvetićima iza ušiju i jahačem iznad njene glave. Nisam tad mogao da pretpostavim da će to postati jedna od najvećih atrakcija u stranoj zbirci Muzeja knjige i putovanja.

INTELIGENTNA BIĆA: Da li su slonovi svesni umetničkog čina? Naučnici nisu sigurni da li su slonovi svesni svog umetničkog čina. Možda je u pitanju samo mehanička radnja koju su uvežbali kako bi dobili nagradu - voće i druge poslastice. Da li je Tang svesna da je nacrtala samu sebe? Mišljenja su različita, ali meni se čini da kad se pogleda u bistre slonovske oči, nema sumnje da su svesni. To su izuzetno inteligentna bića, među najinteligentnijim na planeti (to je mišljenje i naučnka, jer su ovo retke životinje koje sebe prepoznaju i u ogledalu), pa zašto ne bi bila svesna svog umetničkog dara i nastalog dela.

Prave papir od izmeta

Međutim, ko želi da usvoji slonića, naići će na više problema, čak i kada je uspešno završio škole i ume da se ponaša u kući, a svom vlasniku povremeno nešto i odsvira ili naslika. Ozbiljan problem su ogromne količine izmeta. Slon je vegetarijanac, izmet ne smrdi, zgodan je kao đubrivo, ali šta da rade oni koji sa slonićima žive u gradu? Izmet je pun celuloze i pogodan za proizvodnju papira. Svaka tajlandska domaćinska kuća sa slonićem u vlasništvu ima i priručnu skalameriju koja slonov izmet pretvara u papir. Od toga se pravi sve što se može zamisliti: od toalet-papira do svezaka za pisanje, ali se od tog papira prave i foto-albumi, notesi i na njemu se štampaju knjige. Tokom jedne od mojih poseta Tajlandu nabavio sam jednu takvu knjigu s brojnim ilustracijama, koje su, naravno, naslikali slonići i ona je prikazana zajedno s foto-albumom od istog materijala u stalnoj postavci Muzeja knjige i putovanja.