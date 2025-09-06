Slušaj vest

Prohodnost puteva je dobra, a vozače danas očekuju prijatne dnevne temperature, suvi kolovozi i dobra vidljivost, navode iz AMSS.

U odnosu na prethodne vikende, nešto je umereniji intenzitet sobraćaja na auto-putevima, povremeno pojačan ka Severnoj Makedoniji, Mađarskoj i Hrvatskoj.

Zbog građevinske sezone koja je u toku, kako napominju iz AMSS, veći oprez vozača potreban je na deonicama na kojima se izvode radovi.

Nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu, zadržavaju 240 minuta, saopštio je AMSS.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Ne propustiteAutoFerarijev čuveni logo ne označava ono što mnogi misle: Konj nije simbol brzine i snage, već krije tužnu priču
Ferarijev crni konjić na žutoj pozadini – simbol luksuza i prestiža
AutoLogoraši su radili u njegovim fabrikama i šurovao sa Hitlerom: Stvorio je kultni tenk, a danas je njegovo ime sinonim luksuza
Ferdinand Porše u društvu Adolfa Hitlera na predstavljanju Volkswagen Bube
AutoOvako vas automehaničari varaju: Ovo je najčešći način na koji majstori "nabijaju" cenu popravke auta
Curenje ulja na motoru i rešenje uz pomoć aditiva
AutoAko vidite ovo slovo na automobilu u Grčkoj, vozač vam nešto poručuje: Mnogi ne znaju značenje, a koristi se i u Srbiji
IMG_20250717_094416.jpg