Društvo
Prohodnost puteva dobra! AMSS: Na Batrovcima kamioni čekaju 240 min
Slušaj vest
Prohodnost puteva je dobra, a vozače danas očekuju prijatne dnevne temperature, suvi kolovozi i dobra vidljivost, navode iz AMSS.
U odnosu na prethodne vikende, nešto je umereniji intenzitet sobraćaja na auto-putevima, povremeno pojačan ka Severnoj Makedoniji, Mađarskoj i Hrvatskoj.
Zbog građevinske sezone koja je u toku, kako napominju iz AMSS, veći oprez vozača potreban je na deonicama na kojima se izvode radovi.
Nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu, zadržavaju 240 minuta, saopštio je AMSS.
Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.
Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.
Reaguj
Komentariši