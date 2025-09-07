Slušaj vest

Za vozače u Srbiji najjednostavniji način da provere svoje eventualne neplaćene kazne jeste putem „Registra neplaćenih kazni i drugih novčanih iznosa“, dostupnog na sajtu Ministarstva pravde.

Potrebno je da na stranici Rnk.sipres.sud.rs označe da su fizičko lice, upišu svoje ime, prezime i JMBG, a zatim kliknu na polje „Pretraga“.

Ako dugovanja nema, sistem prikazuje poruku: „Nema rezultata za zadate kriterijume pretrage“. Ukoliko postoji kazna, korisniku se prikazuju svi detalji, uključujući iznos i uputstvo za plaćanje.

Provera neplaćenih kazni
Provera neplaćenih kazni Foto: Printscreen

Šta obuhvata registar kazni?

Registar neplaćenih kazni čuva podatke o svim novčanim kaznama, troškovima postupka i drugim iznosima izrečenim odlukom prekršajnog suda. Sistem omogućava efikasniju naplatu kazni i doprinosi većoj bezbednosti u saobraćaju.

Kazneni poeni za saobraćajne prekršaje vode se u posebnom registru MUP-a, kojem pristup imaju samo ovlašćeni službenici. Kada vozač sakupi 18 poena, može ostati bez dozvole u roku od tri dana.

Kako proveriti kaznene poene?

Provera je moguća na portalu euprava.gov.rs:

  • Pokrenuti uslugu „Vozačke dozvole“.
  • Uneti lične podatke i zatražiti obaveštenje o broju kaznenih poena.
  • Platiti taksu od 780 dinara.
  • Izveštaj se preuzima elektronski ili na šalteru MUP-a.
  • Da biste proverili svoj broj kaznenih poena, potrebno je da na sajtu euprava.gov.rs pokrenete uslugu, upišete lične podatke, izaberete uslugu „vozačke dozvole“ i nakon toga odaberete polje za izdavanje obaveštenja o broju kaznenih poena. Nakon generisanja uplatnice, sačekajte da stigne izveštaj koji možete podići i na šalteru MUP-a.

Kazneni poeni se brišu nakon dve godine, ali ako vozač dođe do maksimuma, sledi zabrana upravljanja, dodatne mere i lekarski pregled.

Policija, novac, auto, saobraćajna kamera
Posledice ukoliko se ne plati kazna Foto: Shutterstock

Posledice ako ne platite kaznu

  • uvećanje duga zbog kamata i troškova postupka,
  • zabrana registracije vozila,
  • pokretanje izvršnog postupka i prinudne naplate, uz dodatne troškove javnog izvršitelja.

Načini provere i plaćanja

  • Onlajn: preko portala eUprava ili sajta Ministarstva pravde.
  • Lično: u najbližoj policijskoj stanici.
  • Sudski postupak: kada kazna postane pravosnažna, obaveštenje stiže u „plavom kovertu“ sa QR kodom za plaćanje.

Zastarevanje kazni

  • Saobraćajne kazne: zastarevaju u roku od 2 do 4 godine.
  • Parking kazne: formalno zastarevaju, ali lokalne vlasti često ranije pokreću tužbe, čime se rok produžava.

Kako najbrže platiti kaznu?

  • Skeniranjem QR koda putem mobilne banke.
  • Direktno preko portala eUprava.
  • Na šalteru Pošte ili banke, popunjavanjem uplatnice.
  • Plaćanje se evidentira u roku od nekoliko dana, a status se može pratiti onlajn.
Ne propustiteDruštvoKamera snima prekršaj koji Srbi najčešće prave! Novi sistem startuje od petka, kazne paprene
Kamere na putu
Društvo"Kaznili me sa 700 evra, a nisam to uradio, trojica policajaca su bila tu!" Srbin prolazi kroz pakao u Grčkoj: Kako ja sa njima da se ubeđujem?
policija.jpg
DruštvoAko vam ova bitna stvar u autu nije ispravna nećete moći da prođete tehnički: Retko ko se seti da proveri, a baš je važno
Automobil na tehničkom pregledu
NovčanikPOČINJU RIGOROZNE SAOBRAĆAJNE KONTROLE U GRČKOJ, KAZNE I DO 10.000 EVRA! Evo kad kreće novi udar na vozače, neće moći niko da se izvuče!
policija.jpg