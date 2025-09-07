Evo kako u par klikova možete da proverite da li imate neplaćene kazne: Jedan podatak je važan, a ovde piše i koliko ste dužni
Za vozače u Srbiji najjednostavniji način da provere svoje eventualne neplaćene kazne jeste putem „Registra neplaćenih kazni i drugih novčanih iznosa“, dostupnog na sajtu Ministarstva pravde.
Potrebno je da na stranici Rnk.sipres.sud.rs označe da su fizičko lice, upišu svoje ime, prezime i JMBG, a zatim kliknu na polje „Pretraga“.
Ako dugovanja nema, sistem prikazuje poruku: „Nema rezultata za zadate kriterijume pretrage“. Ukoliko postoji kazna, korisniku se prikazuju svi detalji, uključujući iznos i uputstvo za plaćanje.
Šta obuhvata registar kazni?
Registar neplaćenih kazni čuva podatke o svim novčanim kaznama, troškovima postupka i drugim iznosima izrečenim odlukom prekršajnog suda. Sistem omogućava efikasniju naplatu kazni i doprinosi većoj bezbednosti u saobraćaju.
Kazneni poeni za saobraćajne prekršaje vode se u posebnom registru MUP-a, kojem pristup imaju samo ovlašćeni službenici. Kada vozač sakupi 18 poena, može ostati bez dozvole u roku od tri dana.
Kako proveriti kaznene poene?
Provera je moguća na portalu euprava.gov.rs:
- Pokrenuti uslugu „Vozačke dozvole“.
- Uneti lične podatke i zatražiti obaveštenje o broju kaznenih poena.
- Platiti taksu od 780 dinara.
- Izveštaj se preuzima elektronski ili na šalteru MUP-a.
- Da biste proverili svoj broj kaznenih poena, potrebno je da na sajtu euprava.gov.rs pokrenete uslugu, upišete lične podatke, izaberete uslugu „vozačke dozvole“ i nakon toga odaberete polje za izdavanje obaveštenja o broju kaznenih poena. Nakon generisanja uplatnice, sačekajte da stigne izveštaj koji možete podići i na šalteru MUP-a.
Kazneni poeni se brišu nakon dve godine, ali ako vozač dođe do maksimuma, sledi zabrana upravljanja, dodatne mere i lekarski pregled.
Posledice ako ne platite kaznu
- uvećanje duga zbog kamata i troškova postupka,
- zabrana registracije vozila,
- pokretanje izvršnog postupka i prinudne naplate, uz dodatne troškove javnog izvršitelja.
Načini provere i plaćanja
- Onlajn: preko portala eUprava ili sajta Ministarstva pravde.
- Lično: u najbližoj policijskoj stanici.
- Sudski postupak: kada kazna postane pravosnažna, obaveštenje stiže u „plavom kovertu“ sa QR kodom za plaćanje.
Zastarevanje kazni
- Saobraćajne kazne: zastarevaju u roku od 2 do 4 godine.
- Parking kazne: formalno zastarevaju, ali lokalne vlasti često ranije pokreću tužbe, čime se rok produžava.
Kako najbrže platiti kaznu?
- Skeniranjem QR koda putem mobilne banke.
- Direktno preko portala eUprava.
- Na šalteru Pošte ili banke, popunjavanjem uplatnice.
- Plaćanje se evidentira u roku od nekoliko dana, a status se može pratiti onlajn.