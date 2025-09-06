"Dobro nam došao ljubavi najveća" Porodila se Željka koja 3 godine čeka transplataciju jetre! Oglasila se i poslala jaku poruku
Beograđanka Željka Bojić (35), koja već tri godine čeka transplantaciju jetre, u četvrtak se porodila i na svet donela dečaka Jakova!
Hrabra majka je na svom Instagram profilu objavila radosnu vest i fotografiju bebe.
- 4.9.2025. Dan kada je čekanje dobilo smisao... Dobro nam došao ljubavi najveća. Jakov - napisala je Bojićeva.
Podsetimo, Željka je jedinstvena žena u Srbiji jer već tri godine čeka presađivanje jetre kako bi sačuvala sopstveni život, ali i život koji je nosila u sebi.
Ginekolog prof. dr Snežana Plešinac, supspecijalista perinatologije iz GAK Višegradska, doktorka sa ogromnim iskustvom s najtežim pacijentkinjama, kazala je ranije za Kurir da je u prvih nekoliko dana po ustanovljavanju ove neplanirane trudnoće bilo dosta napeto.
Neplanirana trudnoća
- Kod mene su zaista svi pacijenti veoma teški i veoma retki, imala sam i one koji su došli nakon transplantacije jetre, jer su tada svi sigurni i opušteni. Ali Željka je prva u Srbiji koja je zatrudnela pre nego što je uspela da uradi transplantaciju. I zato je prvih dana bilo dosta napeto. Trebalo je doneti tu odluku o trudnoći, da li njen ordinirajući lekar, hepatolog prof. dr Đorđe Ćulafić predviđa da će njena jetra izdržati napor koji sledi ili ne. Oboje smo svesni izazova koji će se pred jetru postaviti u trudnoći. Ali bila sam srećna što je prof. Ćulafić pristao da se ta trudnoća nastavi zato što je taj prvi kontakt i njegovo iskustvo sa Željkom nešto što mi daje smiraj i veliki prostor za vođenje ove trudnoće, koja će svakako biti i za njega i za mene podjednako komplikovana, a naravno i za Željku - pričala je prof. Plešinac i objasnila:
- Željka koristi svoju terapiju za osnovnu bolest bez koje bi cela priča bila uzaludna. Ono čega se plašimo i zbog čega je nadziremo prilično često, jeste to što trudnoća sama po sebi predstavlja svojevrstan test opterećenja za sve organe, a posebno za jetru, koja u trudnoći radi 50 odsto više budući da treba da sintetiše veću količinu različitih vrsta proteina, što za majku, što za bebu. A kad imamo start s jetrom koja već ima tako smanjene funkcionalne kapacitete, kao što je slučaj sa Željkom, ponašamo se jako obazrivo i vrlo precizno je, bukvalno na dve nedelje, pratimo što se tiče testova koji pokazuju jetrenu funkciju.
Željka je ranije govorila za Kurir da nije mogla ni da sanja da će joj se desiti tako nešto.
- Čula sam prvi put kako jedno malo srce kuca ispod mog! U meni raste život kao odgovor na sve suze, borbu - pričala je ona.
Pa i kad je saznala da je trudna, nije verovala da će biti majka.