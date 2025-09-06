Slušaj vest

Beograđanka Željka Bojić (35), koja već tri godine čeka transplantaciju jetre, u četvrtak se porodila i na svet donela dečaka Jakova!

Hrabra majka je na svom Instagram profilu objavila radosnu vest i fotografiju bebe.

- 4.9.2025. Dan kada je čekanje dobilo smisao... Dobro nam došao ljubavi najveća. Jakov - napisala je Bojićeva.

Podsetimo, Željka je jedinstvena žena u Srbiji jer već tri godine čeka presađivanje jetre kako bi sačuvala sopstveni život, ali i život koji je nosila u sebi.

Ginekolog prof. dr Snežana Plešinac, supspecijalista perinatologije iz GAK Višegradska, doktorka sa ogromnim iskustvom s najtežim pacijentkinjama, kazala je ranije za Kurir da je u prvih nekoliko dana po ustanovljavanju ove neplanirane trudnoće bilo dosta napeto.

Neplanirana trudnoća

- Kod mene su zaista svi pacijenti veoma teški i veoma retki, imala sam i one koji su došli nakon transplantacije jetre, jer su tada svi sigurni i opušteni. Ali Željka je prva u Srbiji koja je zatrudnela pre nego što je uspela da uradi transplantaciju. I zato je prvih dana bilo dosta napeto. Trebalo je doneti tu odluku o trudnoći, da li njen ordinirajući lekar, hepatolog prof. dr Đorđe Ćulafić predviđa da će njena jetra izdržati napor koji sledi ili ne. Oboje smo svesni izazova koji će se pred jetru postaviti u trudnoći. Ali bila sam srećna što je prof. Ćulafić pristao da se ta trudnoća nastavi zato što je taj prvi kontakt i njegovo iskustvo sa Željkom nešto što mi daje smiraj i veliki prostor za vođenje ove trudnoće, koja će svakako biti i za njega i za mene podjednako komplikovana, a naravno i za Željku - pričala je prof. Plešinac i objasnila:

Dr Snežana Plešinac o Željkinoj trudnoći Foto: Privatna Arhiva

- Željka koristi svoju terapiju za osnovnu bolest bez koje bi cela priča bila uzaludna. Ono čega se plašimo i zbog čega je nadziremo prilično često, jeste to što trudnoća sama po sebi predstavlja svojevrstan test opterećenja za sve organe, a posebno za jetru, koja u trudnoći radi 50 odsto više budući da treba da sintetiše veću količinu različitih vrsta proteina, što za majku, što za bebu. A kad imamo start s jetrom koja već ima tako smanjene funkcionalne kapacitete, kao što je slučaj sa Željkom, ponašamo se jako obazrivo i vrlo precizno je, bukvalno na dve nedelje, pratimo što se tiče testova koji pokazuju jetrenu funkciju.

Željka Bojić je postala majka Foto: Privatna Arhiva

Željka je ranije govorila za Kurir da nije mogla ni da sanja da će joj se desiti tako nešto.

- Čula sam prvi put kako jedno malo srce kuca ispod mog! U meni raste život kao odgovor na sve suze, borbu - pričala je ona.