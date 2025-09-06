Tim Srbije koji će učestvovati na najvećem evropskom takmičenju u stručnom obrazovanju i izvrsnosti u veštinama EuroSkills

Najveće evropsko takmičenje u stručnom obrazovanju i izvrsnosti u veštinama „EuroSkills" održava se ove godine u Danskoj od 9. do 13. septembra. Na ovom prestižnom događaju takmičiće se najbolji mladi talenti iz 33 evropske zemlje u 38 različitih kategorija.

Srbija je u junu 2024. postala 33. punopravna članica organizacije „WorldSkills Europe", koja okuplja zemlje koje promovišu sistem stručnog obrazovanja i obuke (VET). Nosilac članstva u ovoj organizaciji je Kancelarija za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija i imenovala je zvaničnog delegata.

„EuroSkills" takmičenje se održava na svake dve godine i okuplja stotine mladih do 25 godina iz 33 zemlje članice. Takmičenje „EuroSkills 2025" održaće se ove godine u Herningu, u Danskoj i trajaće pet dana. Ceremonija svečanog otvaranja predviđena je za utorak, 9. septembra, nakon čega slede tri dana takmičenja, od 10. do 12. septembra, dok se će se dodela medalja i nagrada obaviti na završnoj ceremoniji, u subotu, 13. septembra.

Spremni da pokažu znanje Foto: Kancelarija za dualno obrazovanje

Naši predstavnici u Danskoj, pobednici prvog nacionalnog takmičenja „SerbianSkills 2025", održanog u aprilu u Nišu, takmičiće se sa vršnjacima i budućim kolegama iz oblasti mehatronike, web razvoja i hotelske recepcije. Tim mladih iz Srbije predvodiće naši eksperti uz podršku Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija.

- Ovo međunarodno takmičenje pružiće mladim talentima priliku da pokažu svoje umeće, steknu profesionalna iskustva i inspirišu naredne generacije da grade karijeru kroz primenu znanja i veština koristeći najsavremeniju tehnologiju. Pomerajući granice svojih postignuća, mladi uče kako da razmišljaju izvan ustaljenih okvira i razvijaju kreativna i inovativna rešenja. Razvojem ovih kompetencija, koje su ključne ne samo za profesionalni, već i za lični razvoj svakog pojedinca, pomažemo mladima da postanu lideri u svojim oblastima i izgradimo zajednicu eksperata koji će oblikovati budućnost svojih profesija - istakla je direktorka Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija, prof. dr Gabrijela Grujić.

Veštine na visokom nivou Foto: Kancelarija za dualno obrazovanje

Za svoje učešće na najvećem evropskom događaju izvrsnosti u veštinama, svi šampioni „EuroSkills" takmičenja mogu dobiti Europass sertifikat o mobilnosti što će podržati razvoj njihovih budućih karijera. Europass je inicijativa koja ima za cilj da pomogne mladim ljudima da njihove veštine i kvalifikacije budu priznate u Evropi.

„WorldSkills Europe" je deo globalnog pokreta „WorldSkills International", poznatog kao „obrazovna olimpijada" koja mladima omogućava da odmere svoje veštine i dostignuća. Organizacija aktivno promoviše stručno obrazovanje i priprema mlade za poslove budućnosti, okupljajući privredu, nastavnike i talente iz preko 30 zemalja.

Radilo se veoma ozbiljno Foto: Kancelarija za dualno obrazovanje

Od tradicionalnih zanata do najsavremenijih tehnoloških karijera, uz podršku članica, industrije i institucija, WSE ima značajan uticaj na unapređenje kvaliteta obrazovanja u Evropi.