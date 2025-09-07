Slušaj vest

Četvoročlana porodica Krstić iz sela Smrdan, nadomak Leskovca, dobija novi dom toplinu i sigurnost koju do sada nisu imali, saopštila je Fondacija "Pokreni život".

Njihova svakodnevica bila je teška i bolna, ali za njih konačno počinje novi život.

- Ma koliko god teško bilo, za decu mora da ima, za to se borimo - rekla je majka Aleksandra dok je otkrivala koliko je snage potrebno za svaki novi dan.

U maloj sobi spavaju svi zajedno - roditelji i deca.Najveća želja dečaka bila je da imaju kupatilo i jednu malu sobicu, nešto što većina dece podrazumeva, a njima je delovalo kao nedostižan san.

Pomoć za porodicu Krstić Foto: Pokreni život

Otac Vladica, iako sa 80 odsto oštećenjem vida i problemima sa srcem, ne bira posao, ali ga niko nije želeo zaposliti zbog njegovog zdravstvenog stanja. Kada ima prilike, sa ocem radi fizičke poslove oko groblja ili prodaje sir da bi kupio osnovne namirnice. Jedini sigurni prihodi porodice su socijalna pomoć i dečiji dodatak od 26.000 dinara.

Žele da ostanu na selu

Porodica Krstić prilikom posete nam je rekla da je njihova jedina želja da ostanu u selu.

- Ne dozvoljavam da niko pokaže prst u mene i kaže deca mu trpe gladna ili idu pocepana. Za sve, ali za njih mora da ima! - rekao nam je Vladica.

Porodica je živela u teškim uslovima Foto: Pokreni život

U školi, Mihajlo je učenik za primer. Njegova nastavnica engleskog kaže da je poslušan, vredan i odličan đak - dete koje zaslužuje mnogo bolje uslove od onih u kojima odrasta.