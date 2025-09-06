Slušaj vest

Ulica je rekonstruisana i proširena na tri saobraćajne trake. Srednja traka menja smer u određenim delovima dana.

Od 6 do 14 časova dve trake saobraćaju u smeru ka Miloševom konaku, a od 14 do 6 časova u smeru ka KBC „Dragiša Mišović”.

Uvedene su tri semaforisane raskrsnice i dva pešačka prelaza. Pored saobraćajne infrastrukture, obnovljena je i kompletna vodovodna i kanalizaciona mreža.

Rekonstrukcijom Ulice Teodora Drajzera, jedne od najfrekventnijih saobraćajnica u GO Savski venac, poboljšava se protočnost saobraćaja i bezbednost svih učesnika.

Kurir.rs/ beograd.rs

