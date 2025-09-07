Slušaj vest

U Srbiji će tokom vikenda biti svežije vreme, a od sledeće nedelje ponovo toplo. Novi talas osveženja stiže polovinom naredne sedmice, dok će u drugom delu ponovo biti malo toplije, ali nestabilno. Jače zahlađenje sa padavinama moguće je oko 15. septembra, najavio je meteorolog amater na svom Fejsbuk profilu Marko Čubrilo.

- Danas i sutra pretežno sunčano uz severozapadni vetar i malo svežije u odnosu na protekle dane, posebno na zapadu regiona. Vrlo retkih pljuskova danas može biti u planinskom zaleđu Dalmacije i južnog Jadrana i sutra uveče ponegde na severu regiona, ali će se uglavnom zadržati suvo. Dnevni maksimumi od 23 na zapadu do oko 31 na jugu i istoku regiona gde će se zadržati vrlo toplo vreme - napisao je Čubrilo i dodao:

Vremenska klackalica

Marko Čubrilo najavljuje zahlađenje u septembru Foto: Kurir Televizija

- Od nedelje će ka nama jačati ciklonska aktivnost koja će u svom istočnom, toplom, sektoru ka nama povući vrlo topao vazduh uz Meditrana tako da će do srede ponovo biti znatno toplije od proseka uz maksimume od 27 do 34 stepena Celzijusa. Sredinom nedelje će se preko nas premestiti frontalna zona i usloviti osveženje uz grmljavinske pljuskove, a lokalno može biti i pojave nepogoda, vetar će okrenuti na severozapadni, dok će se u sredu maksimumi kretati od 18 na zapadu do oko 32 na krajnjem istoku regiona.

Kad stiže jesenje vreme Foto: Shutterstock

Pljuskovi krajem nedelje

Prema njegovoj najavi pljuskova uz osveženje može ponegde biti i u četvrtak dok se krajem nedelje uz otopljene očekuje nestabilno vreme uz povremene pljuskove.

- Maksimumi krajem nedelje do 26 do 32 stepena Celzijusa. Premeštanje hladnog fronta uz padavine i osetno zahlađenje se za sada očekuje oko 15. septembra tako da bi posle tog datuma polako ulazili u jesenji tip vremena uz maksimume od 14 do 23 stepena Celzijusa.