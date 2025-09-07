Slušaj vest

U Srbiji danas pretežno sunčano, povremeno uz slabu ili umerenu oblačnost, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Posle podne u planinskim predelima mogući pljuskovi i grmljavina. Vetar slab i umeren severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 8 do 18 , najviša dnevna od 28 na severozapadu do 33 na istoku Srbije.

U Beogradu danas pretežno sunčano uz slab razvoj dnevne oblačnosti. Slab i umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 14 do 18, najviša dnevna oko 30.

Foto: Printscreen/RHMZ

Vreme narednih dana

U Srbiji u ponedeljak i utorak pretežno sunčano, povremeno uz slabu do umerenu oblačnost. Biće i natprosečno toplo vreme sa temperaturama u većini mesta od 30 do 34.

"Oo utorka pretežno sunčano, povremeno uz slabu do umerenu oblačnost. Biće i natprosečno toplo vreme - maksimalna temperatura u nedelјu od 28 na severozapadu do 33 stepeni na istoku Srbije, a od ponedelјka od 30 do 34. Uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je veoma retka pojava kratkotrajne kiše ili plјuska u planinskim predelima.

U drugoj polovini naredne sedmice promenlјivo oblačno. U sredu posle podne i uveče na severu i zapadu, a od četvrtka ponegde i u ostalim krajevima kiša i plјuskovi s grmlјavinom. U košavskom području počeće da duva umeren i jak jugoistočni vetar. Temperatura u manjem padu, ali će i dalјe biti toplo.

Upaljen meteo alarm

U istočnoj i jugoistočnoj Srbiji danas je na snazi žuti meteo alarm zbog grmljavine i visoke temperature. Dok je u jugozapadnoj Srbiji na snazi ovo upozorenje zbog grmljavine. Žuti meteo alarm znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

Foto: Printscreen/RHMZ

Biometeorološka prognoza