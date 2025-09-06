Premijer Srbije, predsednica Pokrajinske vlade Vojvodine, ministri, gradonačelnici i mnogobrojni gosti bili su danas na Danima porodice u Perlezu

Na porodičnom korzou na obali reke Begej u Perlezu kraj Zrenjanina, danas se po peti put održava manifestacija „Dani porodice", najveći porodični događaj u ovom delu Evrope. Na svečanom otvaranju govorila je ministar za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević koja je poručila da su „Dani porodice" podsetnik na značaj porodičnih vrednosti, a da je porodica najsnažnija pokretačka snaga Srbije.

- Mali jubilej koji danas obeležavamo jasno pokazuje da je ova manifestacija postala važno čvorište svih onih koji veruju u snagu zajedništva i porodičnih vrednosti. Porodica je naš najvažniji nacionalni interes i temelj snažne Srbije. Naš je zadak da stvorimo uslove u kojima će svaka majka, svaki otac i svako dete osećati punu podršku države. Srbija gradi društvo u kojem nijedno dete nije zapostavljeno, u kojem su roditelji sigurni, a svaki deka ili baka poštovani, voljeni i potrebni - istakla je ministar Žarić Kovačević.

Premijer, predsednica Pokrajinske vlade, ministri, gradonačelnici... Foto: MINBPD/Tijana Ćirirć

Ona je podsetila da Srbija sprovodi čitav niz mera usmerenih na rast i jačanje porodica.

- Ponosni smo što je Srbija jedna od retkih zemalja koja je uvela Alimentacioni fond, što imamo najveći roditeljski dodatak u ovom delu Evrope, što smo majkama isplatili blizu 17 miliona evra za kupovinu nekretnine i za više od 1.100 porodica obezbedili krov nad glavom. Samo u 2025. godini izdvojeno je skoro 400 miliona dinara za 72 lokalne samouprave, za rekonstrukciju vrtića, škola i domova zdravlja, izgradnju igrališta, finansiranje vantelesne oplodnje i druge mere podrške - naglasila je ministar Žarić Kovačević, zaključivši da čuvajući porodicu, čuvamo Srbiju i njenu budućnost.

Na događaju, prisutnima se obratila i Jelena Đokić, majka devetogodišnje devojčice kojoj su isplaćena prva sredstva iz Alimentacionog fonda.

Premijer Šuro Macut, ministar Jelena Žarić Kovačević i predsednica Pokrajinske vlade Vojvodine Maja Gojković Foto: MINBPD/Tijana Ćirirć

- Ova podrška za mene je značila mnogo više od finansijske pomoći. Ona je bila poruka da sistem brine, da država stoji uz majke, uz roditelje, a, pre svega - uz decu. Moja devojčica sada zna da ima šansu da odrasta dostojanstveno, a ja sam dobila dodatnu snagu da nastavim da se borim za nju, bez straha od sutrašnjeg dana. Zato želim da se sa ovog mesta zahvalim svima koji su omogućili da ovaj fond zaživi, a prvenstveno da se zahvalim predsedniku Republike i Vladi Srbije što su uveli Alimentacioni fond, koji je danas najjače uporište za nas samohrane roditelje - poručila je Jelena Đokić.

Manifestaciji su prisustvovali predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut, predsednik Pokrajinske vlade Maja Gojković, i savetnica Predsednika Republike Verica Lazić, kao i stalni predstavnik Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji Jakup Beriš, gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura i drugi predstavnici republičkih i lokalnih organa.

Organizovani su i preventivni pregledi Foto: MINBPD/Tijana Ćirirć