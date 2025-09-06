Dva vozača nespretno pokušavaju da parkiraju automobile da bi na kraju se završilo udarcem u stub

Nesvakidašnje nespretno uparkiravanje dva automobila u isto vreme na parkingu ispred zgrada u Šapcu gleda se sa nevericom i zebnjom. Sve se desilo kada su vozači dva vozila u isto vreme pokušali da se parkiraju, međutim, ono što je usledilo sve je nasmejalo, ali i šokiralo!

- Prvo smo mislili da je ovo snimanje nekog filma ili skrivena kamera. Jedan automobil i nekako da se oprosti, ali dva automobila i dva vozača da se ovoliko muče da parkiraju nije ni za jednu rubriku, a isparkiraju vozača automobila pežo se završilo na kraju udaranjem u stub saobraćajnog znaka (stub koji se vidi na početku videa). Imamo sliku, ali hajde da ne cepidlačimo sad i objavljujemo, dovoljan je i video snimak - piše u opisu objave.

Kako se vidi na snimku, osobe za volanom oba automobila su početnici, pa bi im se preko ovoga, možda i moglo preći. Ipak, ljudi su odmah počeli da komentarišu ovakvo parkiranje.

"Kako tek bočno parkiraju mene zanima", "Mislim da će ih se familija odreci preko novina", "Isplakao sam od smeha, a onda počeo da plačem", samo su neku od komentara.

Bilo je i onih koji su se pitali kako su ovako nespretni vozači uopšte položili vožnju, kada ovako osnovne stvari ne znaju.