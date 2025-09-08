Slušaj vest

Za sve one koji ovih dana poznog leta imaju sentimentalna sećanja na neka prošla vremena, na detinjstvo kada su prve video igrice bile tek u začetku, Kurir televizija vas vodi na jedno zanimljvo mesto.

Roditelj je dugo bio u bitci sa svojom decom koji bi dao sve za samo još pet minuta svoje omiljene video igrice. Međutim, ovo je fenomen koji traje od 70-ih godina prošlog veka kada su deca i tinejdžeri žurili kući da upale najnoviju igricu na starom kućnom televizoru. U Beogradu je otvoren prvi i jedini muzej koji neguje sećanje na davno prošla vremena.

Foto: Kurir Televizija

- S obzirom da se mi zovemo muzej retro video igara, gosti, posetioci mogu da očekuju igre koje su iz 1970-ih, 80-ih i 90-ih, odnosno do 2000. godine. Da bi opravdali taj naziv, to je koncept celog prostora. Imamo različite vrste uređaja, odnosno platformi na kojima mogu da se istražuju igre. U pitanju su konzole, arkade, fliperi, tako da to su sve različite vrste uređaja na kojima mogu da se istražuju igre. Mi ovde imamo izloženo jedan primjerak Magnavox Odyssey konzole. U pitanju je model 300 Magnavoks disej kompanije, koja je zapravo prva počela da izbacuje tu vrstu platformi na tržište. Pričamo o 70-ima kao deceniji - rekao je Ivan Ponjavić, kustos muzeja.

U prostorijama muzeja video igara moguće je naći stare konzole a najstariji eksponat je Odiseja, konzola koja datira iz 1971. godine. Muzej takođe nudi opciju proslave rođendana i team bildinga za odrasle koji su rasli uz ove igre.

- Nije rezervisano niti za najmlađe niti za najstarije. Mislim da mi ovde možemo da ponudimo neku nostalgiju za roditelje, starije koji su imali prilike da istražuju kad su bili mlađi, a da deci pokažemo kako je to izgledalo pre dolaska svih ovih novih savremenih igara. Poenta cele ove priče i nešto što mi uvek volimo da istaknemo su same igre. Dakle, to je esencija, odnosno suština cele ove priče. Naše shvatanje je bilo da mi upravo to treba i da ponudimo našim posetiocima. samu igru. U tom smislu napravljen je koncept da je ceo ovaj prostor, recimo, neka replika ili nečija soba, dnevni boravak ili kako već, okruženje iz nekih tih 80-ih i 90-ih - zaključio je

Ovo nije običan muzej, već pored razgledanja eksponata postoji mogućnost da se posetioci oprobaju u retro igricama, a muzej prima posetioce sredom, četvrtkom i petkom od 11 do 17 časova.

