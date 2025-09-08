Otvoren prvi i jedini muzej koji neguje sećanje prvih video igrica! Konzole još iz 1970-ih bude sentimentalna sećanja na neka prošla vremena!
Za sve one koji ovih dana poznog leta imaju sentimentalna sećanja na neka prošla vremena, na detinjstvo kada su prve video igrice bile tek u začetku, Kurir televizija vas vodi na jedno zanimljvo mesto.
Roditelj je dugo bio u bitci sa svojom decom koji bi dao sve za samo još pet minuta svoje omiljene video igrice. Međutim, ovo je fenomen koji traje od 70-ih godina prošlog veka kada su deca i tinejdžeri žurili kući da upale najnoviju igricu na starom kućnom televizoru. U Beogradu je otvoren prvi i jedini muzej koji neguje sećanje na davno prošla vremena.
- S obzirom da se mi zovemo muzej retro video igara, gosti, posetioci mogu da očekuju igre koje su iz 1970-ih, 80-ih i 90-ih, odnosno do 2000. godine. Da bi opravdali taj naziv, to je koncept celog prostora. Imamo različite vrste uređaja, odnosno platformi na kojima mogu da se istražuju igre. U pitanju su konzole, arkade, fliperi, tako da to su sve različite vrste uređaja na kojima mogu da se istražuju igre. Mi ovde imamo izloženo jedan primjerak Magnavox Odyssey konzole. U pitanju je model 300 Magnavoks disej kompanije, koja je zapravo prva počela da izbacuje tu vrstu platformi na tržište. Pričamo o 70-ima kao deceniji - rekao je Ivan Ponjavić, kustos muzeja.
U prostorijama muzeja video igara moguće je naći stare konzole a najstariji eksponat je Odiseja, konzola koja datira iz 1971. godine. Muzej takođe nudi opciju proslave rođendana i team bildinga za odrasle koji su rasli uz ove igre.
- Nije rezervisano niti za najmlađe niti za najstarije. Mislim da mi ovde možemo da ponudimo neku nostalgiju za roditelje, starije koji su imali prilike da istražuju kad su bili mlađi, a da deci pokažemo kako je to izgledalo pre dolaska svih ovih novih savremenih igara. Poenta cele ove priče i nešto što mi uvek volimo da istaknemo su same igre. Dakle, to je esencija, odnosno suština cele ove priče. Naše shvatanje je bilo da mi upravo to treba i da ponudimo našim posetiocima. samu igru. U tom smislu napravljen je koncept da je ceo ovaj prostor, recimo, neka replika ili nečija soba, dnevni boravak ili kako već, okruženje iz nekih tih 80-ih i 90-ih - zaključio je
Ovo nije običan muzej, već pored razgledanja eksponata postoji mogućnost da se posetioci oprobaju u retro igricama, a muzej prima posetioce sredom, četvrtkom i petkom od 11 do 17 časova.
Kurir.rs