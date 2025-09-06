Srpkinja koja živi u Nemačkoj objasnila je svojih pet trauma sa kojima se tamo suočava

Srpkinja koja već neko vreme živi u Nemačkoj odlučila je da svoje iskustvo podeli sa pratiocima na Instagramu. U objavi je iskreno i duhovito ispričala šta je zaista "problematično" u životu u zemlji koja mnogima deluje kao savršena - i otkrila da život u Nemačkoj nije uvek onako kako ga ljudi zamišljaju u filmovima i magazinima.

Njena lista malih, ali nezgodnih svakodnevnih situacija brzo je privukla pažnju i izazvala brojne komentare, jer se mnogi mogu poistovetiti sa njenim frustracijama i iznenađenjima.

Gomila pisama

- Ovde nikad ne znaš šta ti stiže poštom. Svakodnevno ti se gomila pisama mota po stanu, a sve se, verovali ili ne, rešava preko papira. E-mail? Mobilna aplikacija? Ne, hvala, poštanski sandučić je kralj - poručila je ona.

Finanzamt

- U početku strašno zvuči, jer čim stigne pismo, srce lupa. Ali uglavnom žele samo da uplatite neki novac. Malo plaši, malo iritira, ali šta da se radi - istakla je putem Intagrama.

Ne primaju kartice

- Planiraš sladoled za decu, ostaviš novčanik kod kuće, misliš “pa valjda prima karticu”… e, pa ne prima. Ni u 2025! Plaćanje gotovinom je ovde must.

Termin za termin

- Klasično nemačko pravilo: želiš da zakažeš termin? Prvo moraš da zakažeš termin da bi mogao da zakažeš termin. Ako voliš improvizaciju, ovo nije za tebe.

Vremenska prognoza

- Nema šale s vremenom. Jedan dan je +30, sledeći +15, pa kiša, pa sunce. Sve ode u isti mesec: šort, majca, dukserica, pantalone - sve istovremeno, jer nema logike - pojasnila je Srpkinja.

Customer service