U leto 1521. godine, grad na ušću Save i Dunava branilo je svega hiljadu hrabrih vojnika, dok je Sulejman predvodio vojsku koja je bila gotovo sto puta brojnija. Bitka je bila neravnopravna, ali uporna odbrana Beograda ostala je zabeležena kao jedno od najsvetlijih poglavlja naše istorije.

Nakon pada grada, sudbina njegovih stanovnika bila je tragična – Srbi iz Beograda su otpremljeni sve do Carigrada, kako bi se oslabio duh otpora i zauvek slomila veza sa ovim važnim uporištem.