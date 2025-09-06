Slušaj vest

Dan kada je čekanje dobilo smisao. Dobro došao, ljubavi naša najveća - objaviće Željka Bojić da je na svet donela Jakova i obradovati sve! Živog i zdravog! Uprkos svemu, pa i smrti, koja joj godinama lebdi nad glavom. Zato je 4. septembar 2025. dan koji će posebnim slovima ostati upisan u Srbiji kao dan kada je žena koja praktično nema jetru i čeka njenu transplantaciju rodila zdravo dete!

Željkina poruka na društvenim mrežama Foto: Privatna Arhiva

Iznela ga je punih 36 nedelja trudnoće, čemu se u početku niko nije nadao. Sad uživa pored sinčića, još je u porodilištu, prima čestitke.

Prof. dr Snežana Plešinac, supspecijalista perinatologije sa Klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije, koja je vodila Željkinu trudnoću i porodila je minulog četvrtka, prezadovoljna je šta je žena koja ima ovako tešku bolest jetre - sekundarnu bilijaru cirozu i žena sa liste čekanja za transplantaciju - iznela trudnoću do sedam dana pre ulaska u termin. Sve je prošlo u najboljem redu.

- Željka je porođena carskim rezom oko podneva 4. septembra, jer nam je njen ordinirajući lekar, hepatolog prof. dr Đorđe Ćulafić, signalizirao da se funkcija jetre pogoršava i da bi bilo dobro trudnoću završiti što pre. Sam porođaj je protekao bez ikakvih problema. Dečak je rođen živ i zdrav, dobio je ocenu devet. Oboje su dobro. Ukoliko tako i ostane, u ponedeljak će Željka sa svojim sinčićem kući - kaže za Kurir prof. Plešinac i dodaje:

Željka Bojić pre porođaja Foto: Privatna Arhiva

- Neposredno nakon operacije bili smo na telefonskoj vezi sa prof. Ćulafićem. Željka je porođena svega sedam dana pre ulaska u termin i četiri nedelje pre punog termina. U početku se nismo nadali da ćemo stići do 36 punih nedelja. Ni najmanje! Kada smo saznali da je trudna, računali smo kao ogroman uspeh da stignemo do 32. nedelje, kada je bilo očekivano da Željkina, inače vrlo oslabljena jetra, počne da popušta.

Jetra majke u trudnoći, objašnjava profesorka, oko 50 odsto je inače dodatno opterećena.

- A početak trećeg trimestra, odnosno ta 27-28. nedelja, period je kada opterećenje za jetru postaje još veće, pa smo računali i s tim da se može dogoditi da ćemo Željku tada morati da porodimo, jer je spasavanje života majke uvek prioritet. Od računanja da možemo imati bebu od oko 1.000 grama, o čijem životu bi brigu vodili neonatolozi, došli smo do dečaka od oko tri kilograma, koji će regularno da ide kući - ističe prof. Plešinac, koja 30 godina vodi najkomplikovanije i najteže trudnoće.

Slavlje je bilo u Višegradskoj.

- Rođenje Jakova je velika radost i uspeh, i proslavili smo kao i rođenje svake naše bebe. Sve su nam podjednako drage i do svih njih put je težak i neizvestan - navodi profesorka.

Prof. dr Snežana Plešinac Foto: Privatna Arhiva

Do sada je profesorka imala dve pacijentkinje koje su nakon transplantacije jetre iznele trudnoću i rodile zdravu decu. Opet se uspelo velikim znanjem i zajedničkim radom stručnjaka. Sada imaju i ovo iskustvo. Ali bismo voleli da ga više nemaju i da svi koji čekaju jetru i druge organe, njih i dobiju.